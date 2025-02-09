İzmir'de Karabağlar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla ilçede kapsamlı erken dönem sinek ve böcek mücadelesi başlattı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaz aylarında sorun yaşanmaması için 58 mahallede erken dönem sinek ve böcekle mücadele başladı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Vektör Mücadele Birimi ile Karabağlar Belediyesi’nin koordineli çalışmaları kapsamında, ilçedeki tüm mahallelerde 1 ay boyunca ilaçlama yapılırken program kapsamında ilk uygulama Çalıkuşu, Bahar, Arap Hasan ve Aşık Veysel mahallelerinde başlatıldı.

Ekipler çalışmalar sırasında doğaya zarar vermeyen biyolojik larvasitler kullanırken rögarlar, menholler, süs havuzları, kuyular, çöp konteynerleri, yağmur suyu kanalları, göletler ve dereler gibi su kaynaklarını ilaçlayarak larva oluşumu engelledi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, çalışmaların sadece 1 ay değil, belli periyotlarla düzenli ilaçlama programlarının yıl boyu devam edeceğini söyledi.