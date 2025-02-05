İzmir'in Karabağlar ilçesinde depremin yıldönümü öncesinde Belediye Başkanı Helil Kınay'dan AKUT'a anlamı ziyaret gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar'da Belediye Başkanı Helil Kınay, 6 Şubat depreminin yıldönümünde, Karabağlar Belediyesi tarafından AKUT'a tahsis edilen ve Türkiye’nin en büyük kapalı alan yerleşkesi olan Şehit Uzman Çavuş Akın Acar Yerleşkesini ziyaret etti.

Afet bölgelerine ilk ulaşan AKUT gönüllüleriyle bir araya gelen Başkan Kınay, fedakâr çalışmaları nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

Bozyaka Pazaryeri altındaki AKUT yerleşkesini İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut ve meclis üyesi Ezgi Aktaş ile birlikte gezen Başkan Kınay’a çok sayıda AKUT gönüllüsü de eşlik etti. AKUT’un afetlerde gösterdiği dayanışmanın önemine vurgu yapan Başkan Kınay, kendisinin de gönüllü olarak afet çalışmalarına katıldığını belirtti. Başkan Kınay, “99 depremiyle tanıştım AKUT’la. O günden sonra afetlerin hayatımızın bir gerçeği olduğunu gördüm. Ancak biz çoğu zaman acıları unutarak hayatta kalıyoruz. Unutmamak ve afetlere hazırlıklı olmak zorundayız” dedi.

Depremlerin doğal bir olay olduğunu ancak ihmaller nedeniyle büyük felaketlere dönüştüğünü söyleyen Kınay, “Sorun oluştuktan sonra değil, öncesinde tedbir alarak hazırlıklı olmalıyız. Ülke olarak hep kahramanlarımız sayesinde ayakta kalıyoruz ama esas mesele, kayıpları en aza indirecek sistemleri oluşturmaktır” diye konuştu. Başkan Kınay, AKUT gönüllülerinin fedakârca çalışmalarına da değinerek, “Bu kırmızı mont, güvenin ve umudun sembolüdür. Her türlü zorluğa rağmen hayatlarından zaman ayırarak, kendi imkânlarıyla insanlara yardım eden sizlere minnettarız” ifadelerini kullandı.

Depremlerin unutulmaması gerektiğini de vurgulayan Başkan Kınay, “Bu acıları hatırlamalıyız ki bir daha yaşanmasın. Hangi makam ve görevde olursa olsun insanların ‘evimi biraz daha büyüteyim, buraya bir kat daha çıkayım,’ gibi emek ve hayat hırsızlığından vazgeçmesi gerekiyor. Afetlere hazırlıklı olmalı, sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz” dedi.