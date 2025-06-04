İzmir Güzelbahçe Belediyesi’nin 4’üncü Güzbel Cafesi halkın büyük ilgisiyle açıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Belediyesi, Güzbel Cafe konseptine bir yenisini daha ekleyerek ‘Avlu Cafe’yi hizmete açtı. Açılışa Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Eşi Nermin Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, CHP Malatya İl Başkan Yardımcısı Emine Aydıncık, Belediye Meclis Üyeleri, Güzelbahçe eski Belediye Başkanı Ertan Avkıran ve Güzelbahçeli vatandaşlar katıldı.

Başkan Günay’dan Duygusal Konuşma

Durmadan, yorulmadan çalışıp iktidara koşacakları için söz verdiğini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Aramızda büyüklerimiz var. Ertan Başkanım var bu partinin bu mahallenin efsane başkanı. Yol arkadaşlarım meclis üyelerimiz, muhtarlarımız tüm Güzelbahçe burada yanımızda. Bir misafirimiz daha var Malatya il Yönetiminden benim de akrabam kardeşim Emine Aydıncık burada Güzelbahçe‘ye hoş geldin. Günay ailesi olarak çok duygusalız, zor zamanlardan geçtik. Bu süreci sizlerle birlikte aşacağız. Söz veriyorum ne olursa olsun gece gündüz çalışacağım. Buradan oğluma da selam gönderiyorum oğlum senin için Güzelbahçe ile ilgili hayallerimizi gerçekleştirip, Güzelbahçe’yi en iyi ilçe yapacağız” diye konuştu. Konuşma esnasında göz yaşlarına hakim olamayan Başkan Günay’ı eşi Nermin Günay teselli etti.

‘Güzelbahçe artık marka bir ilçe’

Değerli hemşehrileriyle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Günay, “Güzelbahçemize değer katacağına inandığımız Avlu Güzbel Cafe’nin açılışında sizlerle buluşmak benim için büyük bir onur. Bu mekân, sadece bir kafe değil; hemşehrilerimizin buluşma noktası, nefes alma alanı, ilk mahalle olması hasebiyle Atatürk mahallesinin ruhuna yakışan bir sosyal yaşam durağı olacak. Öncelikle, siz kıymetli halkımızdan bir ricam var. Bu güzel ilçede birlikte yürüdüğümüz bu yolda, eğer bir hakkınız geçtiyse, eğer bir eksikliğimiz, gecikmiş bir hizmetimiz olduysa, tüm samimiyetimle helallik diliyorum. Çünkü biz bu göreve gönül vererek, sizlere layık olmak için geldik. Eksik bıraktığımız ne varsa, telafi etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle sahil düzenlemesi çalışmalarımızdan da bahsetmek isterim. Sahilimiz artık sadece yürüyüş yapılan bir alan değil, sosyal yaşamın merkezi haline geliyor. Daha temiz, daha estetik, daha işlevsel bir sahil şeridini Güzelbahçemize kazandırıyoruz. Avlu Güzbel Cafe de bu vizyonun önemli bir parçası olacak. Yine sizlerden gelen olumlu geri dönüşlerle memnuniyetle ifade edebilirim ki, sosyal belediyecilik anlayışımızın bir ürünü olan GÜZMAR marketlerimiz, vatandaşlarımızın ekonomik yükünü hafifletmeye başladı. Kaliteli ürünü, uygun fiyata halkımızla buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu modeli Yalı, Yelki, Mustafakemalpaşa, Siteler ve Maltepe mahallelerimize de kısa sürede taşıyacağız. Her mahalleye bir GÜZMAR hedefimiz doğrultusunda adımlarımızı atıyoruz. Payamlı mahallemize giden yolun tamamlanmasıyla ilgili de yoğun bir çalışma içindeyiz. Vatandaşlarımızın sabrına teşekkür ediyorum. En kısa sürede o yolu tamamlayarak sizlerin hizmetine sunacağız. Bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum: Onur Günay Eğitim Kampüsümüz ile Güzelbahçe’nin eğitimde marka haline gelmesi yolunda önemli bir adım attık. Bu kampüs, çocuklarımızın çağdaş, bilimsel ve özgür düşünceyle yetişeceği, ilçemizin gururu olacak bir merkezdir. Kıymetli hemşehrilerim, Güzelbahçe için gecemizi gündüzümüze katıyor, her adımda daha yaşanabilir bir ilçe için çalışıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız bu güzel mekânın da, hem esnafımıza hem vatandaşlarımıza bereket getirmesini diliyorum. Hepinize teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.’diye konuştu.