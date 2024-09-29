İzmir Güzelbahçe Yelki Mahallesi Namık Elal Caddesi altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalta kavuştu.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Yelki halkının bir süredir beklediği Namık Elal Caddesi’ndeki elektrik, doğalgaz ve Telekom gibi kurumların altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Güzelbahçe Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gerekli asfalt çalışmalarının yapılması için girişimleri başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBETON Ekipleri, talep doğrultusunda 1.370 metre uzunluğundaki caddenin asfaltlama çalışmaları kısa sürede başlattı.

Çalışmaları yerinde takip ederek vatandaşlarla sohbet edip, gösterdikleri sabır için teşekkür eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay vatandaşlara müjdeyi verdi.

Caddedeki çalışmanın yalnızca asfaltla kalmayacağı kaldırım ve çevre düzenlemeleriyle birlikte tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından örnek bir cadde olacağını belirten Başkan Günay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a teşekkür ederek, ‘‘Burası bizim kanayan bir yaramızdı. Vatandaşlarımızın sabırla beklediği asfalt çalışmasını elektrik, doğalgaz ve telekom altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla başlattık. Bu yol uzun zamandır çözüm bekliyordu. Kurumlar altyapıyı bitirmedikleri için giremedik. Vatandaşlarımız tarafından da çok tepki aldık. Artık yolun son aşamasına geldik. Bu çalışmayı başarıya ulaştıran, asfalt malzeme ve araçlarını caddemize göndererek bu hizmeti vatandaşlarımıza sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Biz de peyzaj ve çevre düzenlemesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Vatandaşlarımızın bugüne kadar göstermiş olduğu sabır ve özveri içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Sorunlu bir yoldu ama neşteri vurduk bu sorunu da halletmiş olduk’’ diye konuştu.