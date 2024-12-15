İzmir'e bağlı Güzelbahçe Belediyesi ekipleri ekipleri kullanılmayan ahşap ürünlerden bank, masa, çöp kutusu, ahşap saksı çalışmalarını gün geçtikçe büyüterek devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Dönüşüme önem veren Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz ekibimiz ve atölyemizde Güzelbahçe’de farklı alanlarda kullanılan şehir mobilyalarımızı kentimize kazandırmaya devam ediyoruz. İlk göreve başladığımız zaman geri dönüşüm malzemelerini daha iyi bir şekilde değerlendirmek için atölye kurduk.

Ekiplerimiz eski, kırılmış işlev görmeyen bank, çöp kutuları, park mobilyalarını ekiplerimiz atölyeden elden geçirip yeni banklar çöp kutuları ve kent mobilyaları üretiyorlar. Bunu her geçen gün büyütüyoruz. Artık kendi kent mobilyalarımızı dışa bağımlı olmadan kendimizi üretip belediyemizin bütçesine de önemli bir katkı koymuş olacağız.Güzelbahçeli hemşehrilerimizden isteğimiz, hayata geçirdiğimiz çalışmaların halkımız tarafından sahiplenilip, korunması bizlerin temel arzusu olacaktır.

Güzelbahçe’yi hep birlikte güzelleştireceğiz” diye konuştu.