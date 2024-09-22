İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla bir yeniliğe daha imza attı. 50 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet edecek olan ‘Güzelbahçe Belediyesi Ayşe MaydaSağlıklı Yaş Alma Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde farkındalık yaratmak, eğitime desteği teşvik etmek için gerçekleştirilen açılışa CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşi Nermin Günay, Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, Türkiye Alzheimer Derneği Onursal Başkanı Dr. Aysel Gürsoy,Meclis üyeleri, STK temsilcileri, ve vatandaşlar katıldı.

50 Yaş ve üzeri Güzelbahçeli vatandaşların kendi yaşıtları ile hem sağlık hem sosyalleşme adına bir araya gelecekleri merkezde, Satranç, Akıl Oyunu, Okuma grupları, Felsefe etkinliği, Müzik/koro grubu, Doktor bilgilendirme hizmeti, Psikolojik danışmanlık ve Aile danışmanlığı, Beslenme Uzmanı, Fiziksel aktivite, Doğa yürüyüşü, yazma atölyesi yer alıyor.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, bu merkezin yalnızca fiziksel bir mekan olmanın ötesinde, yaşlılarımızın hayat kalitesini artırmak, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmelerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirildiğini belirterek, "Biliyoruz ki, sağlıklı yaş almak sadece bedensel sağlıkla sınırlı değildir. Ruhsal ve sosyal sağlık da bu sürecin çok önemli bir parçasıdır. Bizler de bu anlayışla hareket ediyor, yaşlılarımızın hem bedenlerini hem de zihinlerini canlı tutacak, sosyal hayatla iç içe olmalarını sağlayacak bir ortam sunuyoruz. Bu merkezde, çeşitli sağlık hizmetleri, fiziksel aktiviteler, sosyal etkinlikler ve eğitim programları ile sizlerin daha aktif, mutlu ve huzurlu bir yaşlılık dönemi geçirmesini hedefliyoruz. Sağlıklı yaş almak, bir toplumun gelişmişliğinin de en büyük göstergelerinden biridir. Biz de belediye olarak, her yaş grubundan vatandaşımıza yönelik projelerle bu anlayışı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sağlıklı bireyler mutlu toplumlar oluşturur ve mutlu bir toplumun temeli sağlıklı yaş almaktan geçer" diye konuştu.

Projenin gerçekleşmesi için gerekli koşulların kısa zamanda oluştuğunu belirten Nermin Günay, ‘‘Dünya Alzheimer Günü’nde bu farkındalığı yaratma fırsatını bize sunan Sayın başkanımıza bizlere güvendiği için teşekkür ediyorum.Nazım Hikmet’in sözleriyle sizi selamlıyorum. ‘Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak.Unutma aynı gökyüzü altında direnmektir yaşamak’ dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Geriatri ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, "Emek harcamadan hiçbir şeyin sahibi olamayız. Geçmişte kendimize ne kadar iyi bakarsak ileriki yaşta da daha konforlu bir yaşan süreriz. O yüzden bu yaşam merkezleri ileriki yaşlar için bize ışık tutacak, rehber olacak bir önem taşıyor" dedi.

Güzelbahçe Spor Eğitmeni Esra Sak ve Güzelbahçe Ritim Grubu Eğitmeni Nuran Uzun eşliğinde sağlıklı beden için ritim temalı dans gösterisi sunuldu.

Açılış sonrası Ayşe Mayda Sağlıklı Yaş Alma Merkezinden Güzelbahçe gece pazarına kadar ‘Alzheimer karşı el ele yürüyorum’ yürüyüşü düzenlendi.