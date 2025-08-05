Geçtiğimiz yıl İzmir’in Yeni Foça bölgesinde yaşanan orman yangınında zarar gören 234 hektarlık alanda, Orman Genel Müdürlüğü’nün yoğun çalışmaları sürüyor. Yanmış ağaçlar temizlendi, arazi hazırlığı tamamlandı ve sonbaharda fidan dikimine başlanacak.İZMİR (İGFA) - İzmir’in Foça ilçesine bağlı Yeni Foça’da geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören 234 hektarlık alanda, Orman Genel Müdürlüğü’nün yeşillendirme çalışmaları devam ediyor.

Müdürlüğün sosyal medya paylaşımına göre, yanmış ağaçlar alandan temizlendi, etüt ve proje çalışmaları tamamlanarak en uygun ağaçlandırma yöntemi belirlendi.

Dikim için arazi hazırlığı yapılırken, sonbaharda başlayacak fidan dikimi için geri sayım başladı.