İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü Vektör Mücadele Birimi ve Efes Selçuk Belediyesi iş birliğiyle Efes Selçuk’ta kapsamlı bir ilaçlama çalışması yapıldı.İZMİR (İGFA) - Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte kent genelinde çoğalan sivrisinek, karasinek, hamam böceği ve fare gibi haşerelerle mücadele halk sağlığını korumak amacıyla titizlikle rutin yürütülüyor.

Ekiplerin yoğun çalışmaları kapsamında kentin çeşitli noktalarında detaylı ilaçlama faaliyetleri gerçekleştirildi. Rögarlarda hamam böceği ve sivrisinek ilaçlaması yapılırken, kent genelindeki çöp konteynerlerinde karasinek ilaçlaması uygulandı.

Yapılan ilaçlama çalışmasında özellikle sivrisinek üremesinin yoğunlaştığı yağmur ızgaralarında larva mücadelesi amacıyla etkili ve çevre dostu ilaçlama teknikleri kullanıldı. İlaçlama ekipleri aynı zamanda larvaların üreme alanı olan sulak alanlarda da büyük bir titizlik ve özveriyle çalışmalarını yürüttü. En etkili ilaçlama tekniklerinden biri olan drone aracı kullanılarak havadan Küçük Menderes Havzası’nda yer alan sulak alanlar da hedef alındı.

Ayrıca durgun sularda üreyen sivrisinek mücadelesinde vatandaşın desteğinin önemine dikkat çeken yetkililer; "Bu konu bizler için çok önemlidir. Özellikle sivrisinekler için potansiyel üreme alanı olan atık lastikler, saksı altlıkları, kullanılmayan havuzlar, süs havuzları, bahçelerde biriktirilen kova ve bidonları kontrol edip sık sık değiştirerek sivrisineklerle mücadelemize destek verebilirler" diyerek bu konuda vatandaşlardan destek beklediklerini ifade ettiler.

İlaçlama ekiplerinin yoğun çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle 12 ay boyunca periyodik aralıklarla devam edecek.