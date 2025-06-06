İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, Kurban Bayramı süresince ziyarete açık olacak. Parkı ziyaret edecek yurttaşlar, 130 türde bin 500'den fazla hayvanı görme imkanı bulacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, Kurban Bayramı’nda da ziyarete açık olacak.

130 türde bin 500'den fazla hayvanı ve 250'den fazla bitki türünü bünyesinde barındıran Doğal Yaşam Parkı, bayram boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Parka gelenler aslanlar, kaplanlar, filler, zürafalar, zebralar, çeşitli kuş türleri, sürüngenler, su canlıları gibi birçok hayvanı görme imkanı buluyor. Parkta çocukların bazı evcil hayvanlarla doğrudan temas sağlayabilmesi için özel olarak kurulan Çocuk Hayvanat Bahçesi, geniş yürüyüş yolları, bisiklet yolları, piknik alanları, kafe ve dinlenme alanları da yer alıyor.

Doğal Yaşam Parkı sabah 09.00 ile akşam 18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Giriş ücreti tam bilet 80 TL, öğrenci ise 40 TL. Parka İzmirim Kart ile giriş yapılabiliyor.