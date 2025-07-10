İzmir'de Çiğli Belediyesi, 1992-1995 Srebrenica Soykırımı’nın 30. yıl dönümünde 8 bin 372 masumun anısına düzenlenen etkinlikte duygusal anlar yaşandı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Çiğli Belediyesi, Srebrenica’da 1992-1995 yıllarında yaşanan ve insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen soykırımın 30. yıl dönümünde 8 bin 372 masumun anısını yaşattı.

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu ve Ege Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, duygusal anlar yaşandı.

Programa Dünya Bosna Hersek Göçmenleri Birliği Başkanı Hasan Şehoviç, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, Ege Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kasım Bakırcı, Çiğli Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Bakırcı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Baysak, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar, CHP ilçe örgütü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DUYGUSAL ANLAR VE MESAJLAR

Etkinlik, “Bosna Ağıtları” ile başladı; ardından soykırımı belgeleyen bir video gösterimi yapıldı. Katılımcılar, acının unutulmaması ve tekrarlanmaması dileğiyle salondan ayrıldı. Ege Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kasım Bakırcı, 30 yıl geçmesine rağmen acının halen ilk günkü gibi olduğunu ifade ederek, soydaşları ve zulmü unutmayacaklarını söyledi.

Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, “Acı katlanarak büyüyor. Unutmamak ve bir daha yaşanmaması için bağlarımızı güçlendirmeliyiz” dedi

Dünya Bosna Hersek Göçmenleri Birliği Başkanı Hasan Şehoviç, ailesiyle Bosna’dan göç hikayesini anlatarak, “Güvenli bölge’de binlerce insan yok oldu. 11 Temmuz’da 7 cenaze daha toprağa verilecek, ama kimliği tespit edilemeyen binler var. Yakınları bile kalmadı, bu acı dinmiyor” ifadelerini kullandı.

Çiğli Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Bakırcı da, “Srebrenica büyük bir yara. Bir daha böyle acılar yaşanmasın. Misafirlerimizle bu anı paylaşmaktan mutluyuz” dedi.