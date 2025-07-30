Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulusal ölçek uzun vadeli kredi notunu “Aaa” seviyesine yükseltti. Bu not, Moody’s’in Türkiye için verdiği en yüksek ulusal kredi notu oldu.İZMİR (İGFA) - Dünyanın sayılı kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch Ratings’den sonra Moody's,’den de İzmir’e güzel haber geldi.

Kredi derecelendirme kuruluşu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulusal ölçek uzun vadeli kredi notunu “Aaa” seviyesine yükseltti. Bu not, Moody’s’in Türkiye için verdiği en yüksek ulusal kredi notu oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, durağan görünümlü bu notu en son 2016 yılında almıştı.

GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ PERFORMANS

Moody’s değerlendirmesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü ve sürdürülebilir mali performansını özellikle vurgularken, belediyenin gelir ve harcama yönetiminde sergilediği istikrarlı ve kontrollü mali yaklaşımı olumlu bulduğunu belirtti. Giderlerin etkin biçimde yönetilmesi sayesinde, belediyenin mali dengesini koruyabildiğinin ifade edildiği değerlendirmede önümüzdeki iki yıl boyunca faaliyet gelirlerinin önemli bir bölümünü aşan bir faaliyet fazlası elde edilmesinin beklendiği vurgulandı. Raporda belediyenin borçlanma politikası da olumlu değerlendirilirken, son dönemde borçlanmanın ihtiyatlı biçimde yönetildiği, borç yükünün azaltılmasına yönelik kararlı adımlar atıldığı ve bunun belediyenin mali disiplin anlayışını yansıttığı ifade edildi.

GÜÇLÜ YEREL YÖNETİM

Raporda, İzmir’in döviz cinsinden borçlanma oranının yüksek olmasına rağmen, bu riskin dikkatle yönetildiği ve döviz kurundaki olası dalgalanmalara karşı gerekli mali önlemlerin alındığına dikkat çekildi. Belediyenin güçlü likidite pozisyonuna, vadesi yaklaşan yabancı para borçların önemli bir bölümünü karşılayabilecek düzeyde olduğuna, ayrıca döviz riski taşıyan borçlar için özel fonlar ayrılarak mali güvenlik sağlandığına dikkat çekildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şeffaf mali raporlama anlayışı, büyük ölçekli yatırımları başarıyla yönetme kabiliyeti ve genişleyen hizmet alanında sergilediği kurumsal yetkinlik de Moody’s tarafından olumlu değerlendirilen diğer unsurlar arasında yer aldı.

Tüm bu veriler ışığında, İzmir’in hem ulusal hem de uluslararası yatırımcılar açısından güvenilir, öngörülebilir ve mali açıdan güçlü bir yerel yönetim olduğu vurgulandı.

Hatırlanacağı gibi, bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings, 11 Temmuz 2025 tarihli değerlendirmesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulusal ölçek kredi notunu AAA seviyesinde teyit etmiş, görünümünü ise “durağan” olarak belirlemişti.