İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Menemen Konutları Projesi’nde birinci etap için sözleşme süreci başladı; 210 konut satışı tamamlandı, vatandaşlar kira bedelinden daha düşük taksitlerle ev sahibi olma umuduna kavuştu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki Egeşehir AŞ tarafından yürütülen Menemen Konutları Projesi’nde önemli bir aşamaya geçildi.

Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın 25 bin sosyal konut vaadi kapsamında hayata geçirilen 3 bin 100 konutluk projenin birinci etabında, 400 konuttan 210’u için hak sahipleriyle sözleşmeler imzalandı. Kemeraltı Havra Sokağı’ndaki Akın Pasajı’nda gerçekleştirilen bilgilendirme sunumlarının ardından vatandaşlar, Egeşehir AŞ ile sözleşme imzalama sürecine başladı. Birinci etap için sözleşme süreci 30 Haziran 2025’e kadar devam edecek.

“210 KONUT SATILDI, SÜREÇ HIZLA İLERLİYOR”

Egeşehir AŞ Genel Müdür Yardımcısı Zuhal Kayhan, projede gelinen noktayı değerlendirerek, “Hak sahiplerine SMS ile davet gönderdik. Akın Pasajı’nda teknik ve hukuki detayları içeren sunumlar yapıyoruz. Şu ana kadar 210 konutun satışı tamamlandı ve sözleşmeler imzalandı. 30 Haziran’a kadar birinci etap satışlarını bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

Projeden faydalanan vatandaşlar, kira bedelinden daha düşük taksitlerle ev sahibi olma fırsatından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Utku Ören, “Bu proje bizim için bir umut oldu. İki çocuğumuzla daha iyi bir gelecek hayal ediyoruz. Rekreasyon alanları ve sosyal donatılarla proje çok cazip. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

Berke Evcimen ise, “Cemil Tugay’ın seçim vaadi olan bu proje, kiradan daha düşük taksitlerle ev sahibi olma imkânı sundu. Sözleşmeyi imzaladık, iki yıl içinde evimize yerleşmeyi planlıyoruz. Böyle projelerin artmasını diliyoruz” dedi.

PROJE DETAYLARI: MODERN VE ERİŞİLEBİLİR BİR YAŞAM ALANI

Menemen’in Koyundere Mahallesi’nde 90 bin metrekarelik alanda inşa edilecek proje, 370 bin metrekarelik inşaat alanında 1+1, 2+1 ve 3+1 tipte 3 bin 100 konuttan oluşacak. Sosyal ve yeşil alanlar, rekreasyon bölgeleri, spor tesisleri, sosyal yaşam merkezi, sağlık birimleri ve kreş gibi donatılarla tasarlanan proje, doğa dostu yapılar ve modern altyapısıyla dikkat çekiyor. 1+1 daireler 15 bin TL’den, 2+1 daireler 22 bin TL’den, 3+1 daireler ise 28 bin TL’den başlayan taksitlerle, asgari ücrete endeksli ödeme planıyla satışa sunuluyor.

HEDEF: 2027’DE TESLİM

Projenin tüm etaplarının temeli 2025’te atılacak, inşaatların 2027’de tamamlanarak dairelerin teslim edilmesi planlanıyor. Teslim süreci gecikirse hak sahiplerine kira yardımı sağlanacak. İzmir’de erişilebilir ve çağdaş yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen proje, Türkiye’ye model olacak bir sosyal konut çalışması olarak öne çıkıyor.

Hatırlanacağı gibi Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın göreve gelir gelmez başlattığı projeye başvurular, 4 Mart 2025’te dijital ortamda alındı. Yoğun ilgi gören başvurular, adil ve şeffaf bir sistemle değerlendirildi. Hak kazanan vatandaşlar, bilgilendirme ve sözleşme süreci için Akın Pasajı’na davet edildi. Proje, İzmir’in konut ihtiyacına kalıcı çözüm sunarken, insana yakışır yaşam alanları oluşturmayı amaçlıyor.