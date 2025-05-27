İzmir'de Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları’nın yıl sonu Gala Konserleri, renkli gösterilere sahne oldu.İZMİR (İGFA) - Çocuk, genç ve yetişkin kursiyerler çeşitli sanat dallarında performans sergilerken, etkinliğe katılan Başkan Ömer Eşki sanatın önemine vurgu yaptı.

Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nda iki gün boyunca düzenlenen Gala Konserleri, sanat dolu bir şölene dönüştü. Farklı yaş gruplarındaki kursiyerler, yıl boyunca öğrendiklerini büyük bir coşkuyla sahneye taşıdı.

Piyanodan bağlamaya, halk oyunlarından ritme

Gala Konseri’nde piyanodan kemana, bağlamadan gitara, kanundan vurmalı çalgılara, ritimden halk oyunlarına ve çocuk korosuna dek kadar birçok farklı branşta eğitim alan kursiyerler sahnedeydi. Her biri izleyiciden büyük alkış alırken, sahneye ilk kez çıkan minik sanatçılar heyecanlarıyla geceye ayrı bir renk kattı.

Başkan Eşki: "Sanatla aydınlanmaya devam edeceğiz"

Konserleri izleyenler arasında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de yer aldı. Kursiyerlerin heyecanını paylaşan Eşki, duygularını:“Eğitmenler ve kursiyerler başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu güzel İzmir akşamını daha da güzelleştirdiniz. Yaşadığımız bu hukuksuz, adaletsiz dönemde müzik, edebiyat ve sanat dolu günlere her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bornova’da sanatla, kültürle, dayanışmayla aydınlanmaya devam edeceğiz” sözleriyle dile getirdi.