İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Laka Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte, kısa sürede tamamlanan yol çalışmaları ve mahallelere yapılan yatırımlar nedeniyle muhtarlardan plaket ve teşekkür aldı. Etkinlikte minik Ceylin Çiftçi’nin teşekkür konuşması ve Nil Okur’un saz performansı büyük ilgi çekti.İZMİR (İGFA) - Laka Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte mahalle sakinleri ve muhtarlar, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye yapılan yatırımlar ve kısa sürede tamamlanan yol çalışmaları için teşekkür etti. Laka Mahallesi’nde gerçekleşen organizasyonda Laka Mahallesi Muhtarı Hamdi Gökalp, Eğridere Mahallesi Muhtarı Turgut Karabaş, Çamiçi Mahallesi Muhtarı Süleyman Şeker ve Evka 4 Mahallesi Muhtarı Eren Can, Başkan Eşki’ye plaket takdim etti. Ayrıca Hamdi Gökalp, Başkan Eşki’ye poşu hediye ederek mahalle sakinlerinin memnuniyetini ifade etti.

“Yolumuz çamurluydu, artık asfalt!”

Etkinlikte, 9 yaşındaki Ceylin Çiftçi de Başkan Eşki’ye teşekkürlerini ileterek, “Sayın Belediye Başkanımız Ömer Abi, size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Yolumuz çamurluydu, sizin ve muhtarımız sayesinde asfalt oldu” dedi.

Başkan Eşki’den söz: “Birlikte güçlüyüz”

Etkinlikte konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, mahallelere yapılan hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini belirterek şunları söyledi: “Muhtarlarımız mahallelerimizin sesi, vatandaşlarımızın temsilcisidir. Onlarla uyum içinde çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizim için önemli olan, Bornova’nın her mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırmaktır. Birlikte çalışarak daha güzel işler başaracağız”

Minik Nil sazıyla etkinliğe renk kattı

9 yaşındaki Nil Okur’un çaldığı saz ile renklenen etkinlik, samimi anlara sahne oldu. Başkan Eşki, etkinlikte tanıştığı Nil ve Ceylin’i kızı Asya Tuna ile sohbet etmek üzere makamına davet etti.