İzmir'de Bornova Belediyesi, ilçenin en özel bölgelerinden biri olan 159 Sokak’ta tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından kalıcı düzenlemeler için ihale sürecini başlatırken, vatandaşların bayram öncesi mağduriyet yaşamaması adına geçici asfalt serimi gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yol yapım ve asfalt serim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Küçükpark ile Büyükpark arasında kalan ve Yavuz Selim Ortaokulu önünden Süvari Caddesi’ne uzanan 159 Sokak’taki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından geçici asfalt serimi gerçekleştirildi.

İlgili birim sorumluları ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 159 Sokak’ta uzun süredir devam eden altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kalıcı düzenlemeler için ihale sürecinin başlatıldığını belirtti. Ancak yasal prosedürlerin tamamlanmasının zaman alacağını vurgulayan Eşki, vatandaşların mağdur olmaması için geçici bir asfalt serileceğini ifade etti.

Vatandaşlara seslenen Başkan Eşki, “Burada önce İZSU'nun, sonra diğer altyapı şirketlerinin çalışmaları vardı. Gerekli tüm altyapı kurumlarından izinlerimizi aldık ve ihaleye çıkıyoruz. Ancak ihalenin eski kanunlara göre bekleme süresi ve diğer işlemlerle birlikte yer tesliminin tamamlanması bir ila bir buçuk ay sürecek. Bu süreçte vatandaşlarımızın toz ve toprak nedeniyle mağduriyet yaşamaması için geçici bir asfalt atıyoruz. Bayram öncesinde 159 Sokak’taki tozu, toprağı önleyecek şekilde bir düzenleme yapıyoruz” dedi.

Geçici asfalt seriminin ardından 159 Sokak için özel bir proje hazırladıklarını belirten Başkan Eşki, kalıcı düzenlemelerle birlikte sokağın Bornova’nın en estetik ve kullanışlı alanlarından biri haline geleceğini söyledi. Eşki, “Akabinde buraya özel bir proje çizdirdik. Bornova’nın, İzmir’in en güzel sokaklarından birini burada hayata geçireceğiz” diyerek bölgeye kazandırılacak yeni düzenlemelerin müjdesini verdi.