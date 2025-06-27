İzmir Bornova Yakaköy'de orman dışı alandan ormana sıçrayan yangın, Orman Genel Müdürlüğü'nün 2 uçak, 11 helikopter, 22 arazöz ve 160 personelle yürüttüğü yoğun mücadeleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir’in Bornova ilçesi Yakaköy mevkiinde, orman dışı bir alanda başlayarak ormanlık alana yayılan yangına karşı Orman Genel Müdürlüğü ekipleri seferber oldu.

Yangına müdahale için 2 uçak, 11 helikopter, 22 arazöz ve 160 personel görevlendirildi. Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangını kontrol altına alma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü koordineli müdahale, yangının daha fazla yayılmasını önlemek için büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

???? İzmir / Bornova✈️ 2 Uçak???? 11 Helikopter???? 22 Arazöz????‍???? 160 PersonelYakaköy mevkiinde orman dışı alandan ormana sıçrayan yangını kontrol altına almak için mücadele ediyoruz. pic.twitter.com/b8BwUWKM2A— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) June 27, 2025

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirirken, vatandaşları ormanlık alanlarda dikkatli olmaya çağırdı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlanacağı ifade edildi