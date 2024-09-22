İzmirlilerin körfez ulaşımını daha fazla tercih etmesi için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, tatil yoğunluğunun yüksek olduğu yaz aylarında feribot seferlerini artırdı. Üçkuyular – Bostanlı feribotu ile 25 Temmuz -25 Ağustos tarihleri arasında geçen yıla oranla yüzde 30 artışla 127 bin 903 araç taşınırken, kent trafiği de nefes aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Körfez’de deniz ulaşımının payının artırılması yönündeki talimatı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Tatil yoğunluğunun yüksek olduğu yaz aylarında hem kentteki trafik yükünü azaltmak hem de yolculara güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım imkanı sunmak için feribot seferleri artırıldı. 25 Temmuz ile 25 Ağustos tarihleri arasında Üçkuyular-Bostanlı arasında hizmet veren feribotlara 79 ilave ek sefer koyuldu. Aynı anda iki feribotun sefere çıkması sağlanarak temmuz ayı süresince 127 bin 903 araç taşındı. 2023 yılının aynı döneminde 96 bin 500 araç taşınmıştı. Böylelikle geçen yıla oranla taşınan araç sayısı yüzde 30 artarken, kent trafiği de nefes aldı. Ek seferlerin yoğunluğa ve talebe göre devam edeceği bildirildi.

Arabalı vapuru tercih edenler için müzik dinletisi İZDENİZ, özellikle yaz döneminde cuma günleri feribot yolcularını keyiflendirmek için bir de sürpriz yapıyor. Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı’na bağlı İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu ile Bostanlı Arabalı Vapur İskelesi’nde bekleyen araç sahiplerine müzik dinletisi yapılıyor.

Marım: Körfezde ulaşımın daha da artması için çalışıyoruz Deniz ulaşımını güçlendirmek ve İzmir Körfezi’ni verimli kullanmak amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren İZDENİZ AŞ Genel Müdürü Gökhan Marım, “Yurttaşlarımıza güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım sunmak için deniz ulaşımındaki verimliliği artırıyoruz. Karayolu ile 1 saati aşan yolculuk süreleri, feribot seferlerinin konforuyla 20 dakikaya iniyor. Yoğun saatlerde koyduğumuz ek seferlerle, İzmirlilerin feribot seferlerine ilgisinin artmasını mutlulukla takip ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın körfezin verimli kullanılması hedefi doğrultusunda İzmir Körfezi’nde ulaşımın daha da artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.