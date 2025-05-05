Kontrol amaçlı gittiği hastanede yapılan tetkikler sonucunda iki damarına stent takılan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Milletvekili Türkoğlu, “Çok şükür genel sağlık durumum iyi, tedavi sürecim doktorlarımın kontrolünde devam ediyor” dedi.

Kıymetli dostlarım,

Yaşadığım sağlık problemi nedeniyle kontrol amaçlı gittiğim hastanede yapılan tetkikler sonucunda iki damarıma daha stent takıldı.

Çok şükür genel sağlık durumum iyi, tedavi sürecim doktorlarımın kontrolünde devam ediyor.

Bu süreçte telefonlara yanıt… pic.twitter.com/tf31adpPIL — Selçuk Türkoğlu (@YS_Turkoglu) May 5, 2025

Bu süreçte telefonlara yanıt veremediğini belirten Milletvekili Türkoğlu, arayan, soran ve iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etti. Türkoğlu, “Varlığınız güç veriyor. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle” mesajını paylaştı.