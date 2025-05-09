İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, ABD Ankara Konsolosluğu’nun “Konsolosluk görevlilerinin sabıka kaydına erişim imkânı var” paylaşımına sert tepki göstererek, “Bu rezillik nedir?” diye sordu.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, ABD Ankara Konsolosluğu’nun resmi sosyal medya hesabından yaptığı, “Konsolosluk görevlilerinin sabıka kaydına erişim imkânı bulunmaktadır” paylaşımına tepki gösterdi.

Milletvekili Toktaş, “Bu rezillik nedir? Kişisel Verileri Koruma Kanunu sadece Türk vatandaşlarına mı uygulanıyor? ABD’ye böyle bir imtiyaz mı verdiniz? Türkiye müstemleke midir?” diye sordu.

Bu rezillik nedir?❗️❗️❗️ ????Amerika Birleşik Devletleri Ankara Konsolosluğunun resmî sosyal medyasında paylaşmış olduğu bir yazı.Diyor ki yazıda: ????"Konsolosluk görevlilerinin sabıka kaydınıza erişim imkânı bulunmaktadır." ????Buradan Adalet Bakanına, Dışişleri Bakanına, hatta… pic.twitter.com/jbtxqve7SQ— Hasan Toktaş (@HasanToktasTR) May 8, 2025

Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Meclis Başkanlığı’na seslenen Miletvekili Toktaş, “Bilmediğimiz başka imtiyazlar mı var, yoksa ‘dostum’ kelimesinin büyüsüne mi kapıldınız?” diyerek konunun takipçisi olacağını belirtti.

Milletvekili Toktaş, kişisel verilerin korunması konusunda yetkililerden açıklama beklediğini vurguladı.