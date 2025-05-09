Antalya Büyükşehir Belediyesi Balbey Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalar yeniden başladı. Projeye engel olan yapıların kamulaştırılarak yıkılmasının ardından şehrin yeni cazibesi merkezi olacak bölgede inşaat faaliyetleri hızlandı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefi doğrultusunda kentsel yenileme projesi uygulanan Balbey Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi, mahalle halkıyla uzlaştı ve inşaat sözleşmelerin imzalanmasının ardından çözüme kavuşmuş, ilk kazma vurularak inşaat çalışmaları başlamıştı. Yenileme projesinde, kamulaştırmanın tamamlanmasıyla projeye engel yapıların yıkımı yapıldı ve sonrasında da ihale süreci tamamlandı. Büyükşehir Belediye şirketi ANTEPE A.Ş tarafından uygulanan proje ile yeniden çalışmalara başladı.

ÇALIŞMALAR HIZLA BAŞLADI

Çalışmalar hakkında bilgi veren ANTEPE İnşaat Teknik İşler Genel Müdür Yardımcısı Tunahan Kara, projenin yapımına engel olan yapıların kamulaştırma işlemlerinin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanarak, kamulaştırılan yapıların yıkımının tamamlandığını söyledi. Kentsel yenileme projesi uygulanan Balbey Mahallesinde inşaat faaliyetlerine başladığını aktaran Tunahan Kara, “Çevresiyle birlikte 4 bin metrekare alanda, 9 bin metrekare inşaat alanına sahip bu etabın maliyeti yaklaşık 250 milyon lira. Kasım 2024 tarihinde ANTEPE tarafından yapılan ilk ihalede katılım sağlanmaması süreci biraz uzattı. Mart ayı içerisinde ikinci ihaleyi yüklenici firmanın almasıyla Nisan ayı içerisinde çalışmalara hızla başladık” diye konuştu.

BALBEY HAKETTİĞİ DEĞERİ BULACAK

Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu da projede çalışmaların yeniden başlamasından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “Bugün adeta mutluluktan uçuyorum. Burası kanayan bir yaraydı. Bu işlerin yürümesi tabi kolay olmuyor. Burada bazı evlerin birden fazla sahipleri var, işin adli ve hukuki kısımları var. Büyükşehir Belediyesi mülk sahiplerini hak kaybına uğratmadan kamulaştırdı. Yeniden çalışmalara hız verildi. Muhittin Böcek Başkanımız sayesinde hak ettiği değeri bulacak. Büyükşehir yürüttüğü projede, yıktım yaptım şekilde değil herkesin gönlünü alarak, metrekare hesabı yaparak buraları kamulaştırdı. Bu projenin yakından takipçisi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN BÖCEK’İN EMEĞİ VE GAYRETİ VAR

Balbey sakinlerinden Tamer Aksu da, Muhittin Böcek’in projeye ivme kazandırdığını ve emek verdiğine vurgu yaparak, “Bugünleri görmek çok güzel. Kolay bir süreç olmadı. Bu sürece daha önceki Büyükşehir Belediye Başkanları da el attı ama sonuçsuz kalındı. Mahalle halkının çıkarları fazla gözetilmedi. Muhittin Böcek Başkan göreve geldikten sonra iş daha fazla ivme kazandı. Ortaya konulan projeden mutluyuz. Başkan Böcek Balbey konusunda çok emek sarf etti, ciddi adımlar atıldı. Hakkaniyet gözetildi. Burada tamamlanacak proje diğer mahalle sakinlerine de moral ve heyecan verecektir. Bu projenin yapılabilir olacağını Muhittin Böcek bütün Antalya’ya gösterdi” diye konuştu.