İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin’in yerine Hakan Şahin atandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti İl Başkanlığı görevine atanan Hakan Şahin, Alpay Alpagut Engin ile birlikte İYİ Parti Genel Merkezi’ne burada Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu tarafından yetki belgesini aldı.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Alpay Alpagut Engin ve Hakan Şahin, genel başkan Musavatoğlu’na Selimiye Portresi hediye etti.

Akalın, Edirne İl Başkanlığı’na atanan Hakan Şahin’i tebrik ederek; “Yeni görevinde başarılar diliyorum. Edirne’miz ve partimiz adına yapacağı çalışmalarda başarılı olacağına inancım tamdır.

Ayrıca, önceki dönem İl Başkanımız Alpay Alpagut Engin’e de bugüne kadar partimize ve Edirne’mize sunduğu özverili hizmetlerinden dolayı gönülden teşekkür ederim. Gösterdiği emekler, her zaman kıymetli olacaktır.”dedi.