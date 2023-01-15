14 Ocak 2023 Cumartesi 18:36 16 İYİ Parti Bayburt İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresi Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrenin divan başkanlığını İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu yaptı. Divanda 21. Dönem Bayburt Milletvekili Şaban Kardeş, 25. Dönem Bayburt Milletvekili Karabey Kadri Karaoğlu, İYİ Parti Bayburt Kurucu İl Başkanı Süleyman Burç, İYİ Parti Gümüşhane İl Başkanı Ali Ateş görev aldı. Divanda görev alan isimlerin birer konuşma yaptığı kongrede, İl Başkanı Yılmaz Kırıcı tek listeyle girdiği seçimde yeniden başkan seçildi.



Kırıcı'nın yönetiminde Aydın Turgut, Bayram Yıldırım, Feyyaz Koçanoğlu, Gürbüz Kadakal, Hacer Çakır, Hakan Turan, Haşim Çikot, Kader Ergül, Mehmet Türkoğlu, Mikdat Dodo, Muammer Demirel, Murat Galip Türker, Naim Koçoğlu, Nurullah Şentürk, Raci Pekmezci, Sadettin Aslan, Sinan Keskin, Turgay Hancı, Vasip Turgut, Yaşar Koçanoğlu, Yunus Özyıldırım isimleri yer aldı.

Kongreye partililerin yanı sıra CHP Bayburt İl Başkanı Aidl Uzunhan, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, DEVA Partisi Bayburt İl Başkanı Can Kurban Arslan, Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, Demokrat Parti Bayburt İl Başkanı Metin İpek, Yeniden Refah Partisi Bayburt İl Başkanı Osman Görer katıldı.



