İyi Parti Bayburt'ta İl Başkanı Yılmaz Kırıcı'yı Belediye Başkan Adayı gösterdi. Yılmaz Kırıcı adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi partimizin yaptığı istişare toplantısında, İYİ Parti Bayburt Belediye Başkan Adaylığım konusunda karar almıştır.

İl Başkanlığını büyük bir onurla yürüttüğüm partimizin, bundan böyle yerel seçimlerin son gününe kadar Belediye Başkanlığını kazanmak adına projelerimizle en iyi şekilde çalışacağımı belirtmek istiyorum. Şartların getirdiği zorunluluk, içimizdeki sorumluluk sözümüzdeki doğrulukla Allah utandırmasın.

Sefer bizden, zafer Allah'tan diyerek başarmak adına hep birlikte çalışacağız”.