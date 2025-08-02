Duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Bolu Belediyesi ekipleri, kanalizasyon borusuna düşen yavru kediyi yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtardı.BOLU (İGFA) - Bolu iline bağlı Borazanlar Mahallesi’nde bulunan bir özel okulun önündeki borudan içeri düşen yavru kedi, civarda bulunan duyarlı bir vatandaşın belediyeye haber vermesi üzerine kurtarıldı. 1 buçuk metrelik derinlikte sıkışıp kalan yavru kediyi kurtarmak için seferber olan ekipler, öncelikle borunun üzerindeki betonu kırdı. Ardından itfaiye aracında hazır bulunan elektrikli kesim motoruyla boru kesildi ve yavru kedi sağ salim çıkartıldı.

Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, ilk muayenesi yapılmak üzere Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde tedavi altına alındı.

Bolu Belediyesinde görevli itfaiye eri olayla ilgili yaptığı açıklamada; “Bizler, Bolu Belediyesi olarak her türlü ihbarı değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu sıcak günlerde su ihtiyacı sebebiyle bu şekilde tehlikeli yerlere girip çıkamayan hayvanlarımızla karşılaştıklarında bizlere bildirsinler. Yardıma muhtaç kim olursa onun yanındayız” dedi.