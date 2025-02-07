Google Haritalar, 20. yılını kutlarken, dünya çapında en çok incelenen lokasyonları içeren özel listeler hazırladı. En çok ziyaret incelenen ziyaret edilecek müzeler, parklar ve yerler de listelendi.İSTANBUL (İGFA) - Google Haritalar, 20 yıldır sadece bir harita olarak kullanılmıyor, aynı zamanda dünyayı keşfetme şeklimizi değiştiren de bir platform haline geldi.
Bugün, her ay 2 milyardan fazla kişi Google Haritalar’ı yol tarifi almak, yeni mekanlar keşfetmek, güncel bilgiler edinmek ve deneyimlerini paylaşmak için kullanıyor. Her yıl 500 milyondan fazla kişi Google Haritalar’a yorum, fotoğraf ve puanlama gibi katkılar sağlıyor.
Google Haritalar’ın 20. yılına özel hazırlanan “En çok incelenen 20 lokasyon” listeleri, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların en çok incelediği yerleri bir araya getirerek, şehirlerin simge noktalarından doğal güzelliklere, tarihi mirastan popüler müzelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan özel bir keşif rehberi sunuyor.
Google’ın her yıl büyük ilgi gören "Yılın Arama Trendleri" listesi gibi, bu liste de insanların en çok merak ettiği ve keşfetmek için incelediği yerleri öne çıkarıyor. Türkiye listelerinde de 15 şehirden toplam 60 farklı lokasyon en çok incelenenler arasına girerken; İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya gibi şehirler, tarihi, kültürel ve doğal alanlarıyla listede en fazla yer bulan şehirler oldu.
GOOGLE HARİTALAR: 20 YILIN ÇARPICI VERİLERİ
Google Haritalar, 20 yıldır yalnızca keşfetmeyi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda her gün milyonlarca insanın seyahat planlamasına yardımcı oluyor.
2024 yılında Google Haritalar’da Türkiye’nin en çok incelenen mekanları, tarih, doğa, kültür ve şehir hayatının iç içe geçtiği noktalar oldu.
En çok incelenen 20 lokasyon, “Ziyaret Edilecek Yerler”, “Parklar” ve “Müzeler” olmak üzere üç ana kategoride derlendi. Bu liste, Türkiye’de hem turistlerin hem de yerli keşif meraklılarının Google Haritalar’ı nasıl kullandığını gösteren önemli bir rehber niteliğinde.
“Gezilecek Yerler” kategorisinde listenin başında, Galata Kulesi, Anıtkabir, Yerebatan Sarnıcı, Pamukkale Travertenleri, Side Antik Kenti ve Efes Antik Kenti gibi simge yapılar yer aldı.
“Parklar” kategorisinde ise doğaseverlerin en çok merak ettiği noktalar arasında Gülhane Parkı, Emirgan Korusu, Güvenpark ve Saklıkent Milli Parkı öne çıktı.
Tarihi ve kültürel mirası keşfetmek isteyenlerin ilgisini çeken “Müzeler” kategorisinde ise Topkapı Sarayı, Mevlana Müzesi, Miniatürk, Göbeklitepe, Rahmi Koç Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri en çok incelenenler arasında yer aldı.
EN ÇOK İNCELENEN ZİYARET EDİLECEK YERLER
- Galata Kulesi, İstanbul
- Anıtkabir, Ankara
- Yerebatan Sarnıcı, İstanbul
- Pamukkale Travertenleri, Denizli
- Taksim Meydanı, İstanbul
- Manavgat Şelalesi, Antalya
- Side Antik Kenti, Antalya
- Apollon Tapınağı, Antalya
- Koza Han, Bursa
- Düden Şelaleleri, Antalya
- Pierre Loti Tepesi, İstanbul
- Efes Antik Kenti, İzmir
- Çanakkale Şehitler Anıtı, Çanakkale
- Kemeraltı Çarşısı, İzmir
- İzmir Tarihi Asansör, İzmir
- İnkaya Tarihi Çınar Ağacı, Bursa
- Beyazıt Meydanı, İstanbul
- Eski Foça Sahili, İzmir
- Damlataş Mağarası, Antalya
- Tophane Saat Kulesi, Bursa
EN ÇOK İNCELENEN PARKLAR
- Gülhane Parkı, İstanbul
- İBB Emirgan Korusu, İstanbul
- Güvenpark, Ankara
- Saklıkent Milli Parkı, Antalya
- Yıldız Parkı, İstanbul
- Trabzon Meydan Parkı, Trabzon
- Aşağı Düden Şelalesi, Antalya
- Gençlik Parkı, Ankara
- İzmir Kordon Alsancak, İzmir
- Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Konya
- Uludağ Milli Parkı, Bursa
- Kuğulu Park, Ankara
- Bahçeşehir Göleti, İstanbul
- Caddebostan Sahili, İstanbul
- Kültürpark, İzmir
- Karaalioğlu Parkı, Antalya
- Kültür Parkı, Bursa
- Maltepe Sahil Parkları, İstanbul
- Kyoto Japon Parkı, Konya
- Beylikdüzü Yaşam Vadisi, İstanbul
EN ÇOK İNCELENEN MÜZELER
- Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul
- Mevlana Müzesi, Konya
- Miniatürk, İstanbul
- Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul
- Göbeklitepe, Şanlıurfa
- Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep
- Göreme Açık Hava Müzesi, Nevşehir
- İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul
- Efes Arkeoloji Müzesi, İzmir
- Beylerbeyi Sarayı, İstanbul
- Harbiye Şelalesi, Hatay
- Kaymaklı Yeraltı Şehri, Nevşehir
- Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ankara
- Atatürk Köşkü, Trabzon
- Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul
- Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara
- Antalya Arkeoloji Müzesi, Antalya
- Altınköy Açık Hava Müzesi, Ankara
- Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri, Denizli
- Bandırma Vapuru, Samsun
LİSTELER NASIL OLUŞTURULUYOR?
Google Haritalar’ın 20. yılına özel hazırlanan “En çok incelenen 20 lokasyon” listesi, dünya çapında en çok hangi lokasyonların merak edildiğini ortaya çıkartıyor.
Liste oluşturulurken Google Haritalar’da en fazla yoruma sahip (4.0 yıldız ve üzeri) olan mekanlar dikkate alındı. Bunun sonucunda da ortaya çıkan listeler, hem dünya çapında hem de ülkesel bazda 2024 yılında en çok incelenen lokasyonları özetler nitelikte oluyor.