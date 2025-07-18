İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İstanbul Vakfı, 2020 yılından itibaren gerçekleştirdiği kurban bağışı kampanyasının 6’ncısını düzenledi. Vakıf, 2025 yılı Kurban Bayramı kurban bağışı kampanyası kapsamında 62,5 milyon TL bağış topladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, 56 bin haneye kurban eti ulaştırılan İstanbul Vakfı’nın “2025 Kurban Bağış Kampanyası Konserve Dağıtımı” programına katıldı.

“Ekrem Başkanımız bu etkinliğe çok önem verirdi” diyen Aslan, “Zira onun hayatı birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları hep öne alan bir kişi olarak bugüne kadar yaşadı. Bayramlar ailenle, sevdiklerinle, dostlarınla bir aradaysan güzel geçer. Ne yazık ki Ekrem Başkanımız, yol arkadaşlarımız bayramları maalesef dostlarından, arkadaşlarından, ailelerinden ayrı olarak geçirdiler. En büyük temennimiz bir an önce bu hukuksuzlukların son bulması ve başkanlarımızın kendi görev yerlerine geri dönmesi” dedi.

İBB’nin 2019 yılından beri sosyal yardımlarla vatandaşların yanında olduğuna vurgu yapan Başkan Aslan, “Yıllarca ülkemize emek vermiş emeklilerimiz maaşlarıyla et alamıyor, geleceğimizin güvencesi çocuklarımız et yiyemeden büyüyorlar. İşte bu zorlukları aşmak için ihtiyacı olan kim varsa yanında olmaya çalışıyoruz. İBB olarak 2019’dan beri sosyal yardıma ihtiyacı olan ailelerin yanında olmaya çalışıyoruz. Ancak asıl gayemiz ülkemizde bir tek kişinin bile sosyal yardıma ihtiyacı olmadığı günleri getirmek. O güne dek birbirimizin elini tutmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Vakfı aracılığıyla 2020 - 2024 yılları arasında toplam 1 milyon ihtiyaç sahibi aileye ulaşıldığını belirten Aslan, “2025 yılı kampanyamız sonucunda elde ettiğimiz etler, ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına bereket katmak üzere yola çıkacaklar. Bu yıl İstanbul Vakfı Kurban Bağış kampanyası ile 62,5 milyon TL üzerinde bağış toplandı” diye konuştu.