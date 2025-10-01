İstanbul Maltepe Belediyesi, kadınların dijital dünyaya aktif ve güvenli katılımını desteklemeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Habitat Derneği iş birliğiyle Esenkent Kadın Danışma Merkezi’nde düzenlenen teknoloji okuryazarlığı eğitimi, kadınlara dijital beceriler kazandırmayı amaçladı.

DİJİTAL İLKLER, GÜÇLÜ ADIMLAR

Eğitimde e-posta hesabı açma, sosyal medya kullanımı ve güvenli internet erişimi gibi temel konular interaktif bir şekilde işlendi. Katılımcı kadınlar, sosyal medya hesaplarını açarak uygulamalı deneyim kazanırken, bazıları ise ilk kez e-posta hesabı oluşturarak dijital iletişime ilk adımlarını attı.

Bu eğitim sayesinde kadınlar yalnızca teknik bilgi edinmekle kalmadı; aynı zamanda dijital dünyada daha bilinçli, özgüvenli ve aktif bireyler haline geldiler. Maltepe Belediyesi’nin bu tür girişimleri, kadınların hem kişisel gelişimine hem de toplumsal yaşama daha güçlü katılımına katkı sunmayı sürdürüyor.