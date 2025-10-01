Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sakarya Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, gençlerin teknolojiye olan ilgisini üretime dönüştürmek için yarışmalar, mentörlük eğitimleri ve proje desteklerinin yanı sıra Sakarya Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) çatısı altında yepyeni bir ortam oluşturdu.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıl düzenlenen Genç Yazılımcı Proje Yarışmasında, “Etik Hacker” ve “Oyun Geliştirme” kategorilerinde dereceye giren gençler, DİGEM ile yeni bir yolculuğa başlamıştı.

TOPLUMSAL FAYDAYA OYUNLARLA DİKKAT ÇEKİYORLAR

‘Etik Hacker’ sloganıyla güvenlik açıklarının tespitine odaklanan bir takım genç, bu hataları düzeltiyor ve birçok yazılım aşığı genç ise ‘Oyun Geliştirme’ kategorisinde ise toplumsal faydaya dikkat çeken, bilinç oluşturan oyunlar geliştiriyor.

DİGEM’de mentörlük eğitimi alan gençler “SakBüs Yollarda, Çevre Koruyucusu ve Su Kahramanı” isimli 3 yeni oyun tasarladı ve 10 farklı siber güvenlik yazılım modülü geliştirdi.

SAKARYA’NIN ULAŞIMI EKRANDA

Gençler, bu çalışmalarla hem profesyonel deneyim kazandı hem de Sakarya’nın dijital üretim gücüne katkı sundu. Ayrıca “Belediye Otobüsü Macerası Sakarya’da” isimli oyunla gençler artık şehir içi ulaşımı eğlenceli bir oyuna dönüştürdü. Çevre Koruyucusu oyunuyla ise oyunculara çevre bilinci aşılandı.

SU SEVİYESİNİ ARTIRAN OYUN…

Öte yandan “Su Kahramanı” isimli bir başka oyunda ise oyunculara su tasarrufunun önemi farklı ve sürükleyici modüllerle anlatıldı. Oyuncular, sanal bir şehirde çeşitli görevleri tamamlayarak su seviyesini artırıyor ve sürdürülebilir bir yaşamı yeniden inşa ediyor.

Yapılan açıklamada, "DIGEM'de gerçekleşecek 2025-2026 eğitim müfredatına ilişkin içerik bilgilerine https://www.sakarya.bel.tr/tr/Sayfa/digem/88 adresinden ulaşabilirsiniz." denildi.