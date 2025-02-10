Pernod Ricard Türkiye, hayata geçirdiği “Bodrum Yeşili” sosyal sorumluluk projesi kapsamında İstanbul’da Bodrum Mandalini Zirvesi düzenledi.MUĞLA (İGFA) - Türü tükenme tehdidi altında olan, Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünü Bodrum mandalininin kullanım alanlarının ve ekonomik değerinin artırılması, bölgeye katma değer sağlanması, bahçelerin korunması ile yerel tarımsal ve ekonomik döngünün geliştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği “Bodrum Yeşili” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bodrum Belediyesi destekleriyle İstanbul’da “Bodrum Mandalini Zirvesi” düzenledi.

Mandalin Zirvesine; Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Vekili Hüseyin Cem Köylü, TÜRYİD Başkanı Kaya Demirer, The Marmara Group COO’su Ata Eremsoy, Next Akademi Kurucusu Levent Erden, gastronomi uzmanı Oğul Türkkan, MSA Kurucu ortağı Sitare Baras, BODTO Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Serttaş, Bodrum Yadigarı Kurucusu Erman Aras, Turunçgil Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Demirağ, TARKO Başkanı Cesur Öncel, Bodrum Kadın Kooperatifi Başkanı Sevil Arslan Erol, Bodrum Kent Konseyi Üyesi Fidel Berber, Atelier Rebul Pazarlama Başkanı Deniz Sezer Günay, Twins Cocktail Lab Kurucusu Yiğitcan Gençer, Koku Uzmanı Koray Uygur ve Şef Pelin Dumanlı gibi sektör temsilcileri ve fikir önderleri katıldı.

Coğrafi işaretli ürünün geniş kitlelere ulaşmasını ve bilinirliğinin artmasını sağlamak amacıyla, Pernod Ricard Türkiye’nin, mandalin üreticilerini; turizm, gastronomi, iş, kültür ve sanat dünyasıyla buluşturduğu zirvede, Bodrum Mandalinin tarihi, bugünü ve geleceği kapsamlı bir şekilde ele alındı. Ürünün kullanım alanları, işletmeler açısından değeri, renk, koku ve tat özellikleri de zirvede tartışılan konu başlıkları arasında yer aldı.