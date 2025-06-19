İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kültür-sanata erişimi temel bir kent hakkı olarak gören yaklaşımı doğrultusunda, 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nü İstanbul’un kalbinde kutlamaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - İBB, sokak müzisyenlerine yönelik yürüttüğü uygulamalarla yalnızca özel günlerde değil, yıl boyunca kamusal müzik üretiminin koşullarını iyileştirmeye yönelik adımlar atıyor.

Sahnem İstanbul adıyla düzenlenen etkinlik, Üsküdar Meydanı, Kadıköy Meydanı ve Sultanahmet Turşucuzade Konağı önünde 21 Haziran Cumartesi günü 17.00–21.00 saatleri arasında İstanbullularla buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanata erişimi temel bir kent hakkı olarak gören anlayışı çerçevesinde farklı sanat dallarına temsil imkânı tanıma ilkesiyle hazırlanan program, İstanbul’un üç kamusal mekânında sanatsal performanslarla hayat bulacak.

Büyükşehir'den yapılan yazılı açıklamada, metro istasyonları, vapurlar, sokaklar ve meydanlarda sokaklar performanslar gerçekleştiren sanatçılar için hayata geçirdiğimiz daha adil ve sürdürülebilir sistemin rehberliğinde sokak sanatçılarının kamusal görünürlüğü ve İstanbul halkının kültür sanata erişimini güçlendirdiklerini söyledi.ç