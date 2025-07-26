Emeklilere yönelik sosyal destek projelerini sürdüren İstanbul Üsküdar Belediyesi, iki “Emekliler Lokali”nin hizmete açılışını gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA)- Mimar Sinan ve Burhaniye Mahallelerinde eş zamanlı olarak kapılarını açan lokallerin açılış törenine, İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, gazeteciler ve mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Emeklilerin keyifli ve verimli zaman geçirebileceği şekilde tasarlanan lokallerde; rahat oturma alanları, sohbet köşeleri, büyük ekranlı sinema alanı, sağlık danışmanları için mini bir bölüm, kütüphane ve okuma alanı, ikram servisi yer alıyor. Günlük planlanan etkinliklerle emekliler lokali, kültürel ve sosyal açıdan aktif bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, emeklilere yönelik çalışmalara dikkat çekerek ‘’Üsküdar bölgesi emekliler nüfusunun da yoğun olduğu bir ilçe, biz de bunun farkında olarak emekli komşularımızın hayatına dokunan projeler üretme gayretindeyiz. Zorlu ekonomik şartlar her kesimi olduğu gibi emeklilerimizi de etkiliyor. Bu dertler altında bizler belediye olarak kendi imkanlarımızca nasıl verimli çözümler üretebiliriz onun peşindeyiz.’’ ifadelerini kullandı.

Emeklilerle kurulan bağın ve iletişimin önemini vurgulayan Dedetaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Emekliler Lokali'ni bir anlamda belediye ile buluşma noktası olarak da değerlendirmek istiyoruz, çünkü Üsküdar büyük bir ilçe, olabildiğince sokaktayız ekip olarak belediye başkanı olarak ben de ama bu buluşma noktalarını artırmanın da faydaları olacağını düşünüyorum. Çünkü en güzel çözümler o dertleri yaşayanlardan çıkıyor ve biz karar alıcılar olarak derdi yaşayanların derdine çözüm önerilerini dinlemek zorundayız. Biz dinleyerek ve birlikte ortak aklı üreterek çözüm bulmayı hedeflediğimizi söylemek istiyorum. Emekliler lokali sadece belediyenin çay, kahve ve kek ikram ettiği yerler değil. İçeriyi biraz genişlettik, sizlerin sosyal hayata katılımını artırmak için bir takım faaliyetler ve fonksiyonlar da ekledik. Gün gün programlar planlıyoruz, daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşama giden yolda sizlere destek olmayı hedefliyoruz emekliler lokallerimizle.”