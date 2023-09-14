İstanbul Ümraniye Belediyesinin düzenlediği Anadolu Ümraniyede,Yöresel günler festivalinde bu gün sıra Bayburt ve Samsundaydı.

Ümraniye Belediyesinin düzenlemiş olduğu programda Bayburtlu Sanatçılar Muhsin Bayburtlu,Devran ve Bünyamin Oraç sahne aldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve 20 gün sürecek olan Yöresel Günler Festivali başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tek tek stantları dolaşarak vatandaşlara kendi elleriyle ikramda bulundu.

Anadolu’nun güzelliklerini Ümraniye’mizde yaşatıyoruz

Festivalde bir konuşmasını gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Bir ilki daha başarıyoruz. Hepimiz Anadolu’nun farklı yerlerinden gelsek de Anadolu’nun güzelliklerini İstanbul’da, Ümraniye’mizde yaşatıyoruz. Kardeşlik sevgi, saygı ve dostluklar burada daha da çok gelişiyor. Bir ramazan havasını Ümraniye’mizde tekrar tesis ediyoruz. İnşallah bu tür etkinliklerimizin devamı gelecektir” dedi.

Ümraniye Bayburt ili ve ilçeleri Bayburt Dernek Başkanı Sadettin sağlam sahnede hemşerilerimize hoş geldin konuşması yaptı.Konuşmasında Sağlam Dernek faaliyetlerinden bahsederek hemşerilerimizi hiçbir platformda yalnız bırakmadık dedi.Sağlam Pandemi sürecinde ve Deprem zamanında Dernek olarak her daim halkımızın yanında bulunduk dedi.

Programı Bayburt sivil toplum kuruluşları Başkanları,yöneticileri ve hemşerilerimiz katılım sağladı.