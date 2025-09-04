İstanbul Maltepe Belediyesi’nin İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarına yönelik yaz mevsiminde düzenlediği “Yaz Gezileri”, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine uzatıldı.İSTANBUL (İGFA) - “Güz Gezileri” ismini alan organizasyonun ilk adresleri Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Türk Dünyası Kültür Mahallesi oldu. Katılımcılar, profesyonel rehber eşliğinde Türkiye’nin ilk, dünyanın ise kubbeli ilk panoramik müzesi unvanına sahip Panorama 1453 Tarih Müzesi’ndeki “Panorama 1453” sergisini ziyaret etti. Vatandaşlar üç boyutlu panoramik resimler, maketler ve sesler eşliğinde İstanbul’un fethini tüm detayları ve etkileyici görselliği ile yaşadı.

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ’NE ZİYARET

Gezinin ikinci adresi Topkapı Kültür Parkı içerisinde yer alan, Türk Dünyası Kültür Mahallesi oldu. Vatandaşlar mahallede bulunan Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu Tataristan ve Rusya Federasyonu Başkortostan evleri ile Ebu Nasr El Farabi Evi’ni ziyaret ettiler. Vatandaşlar Türk dünyasının pek çok renkli mirasının örneklerini yakından görüp, Kazak ve Kırgız çadırlarını, orijinal boyutlarda hazırlanan Orhun Yazıtları’nı, Azerbaycan Kız Kalesi’ni ve Kırgızistan’da bulunan Burana Kulesi’ne ait maketleri inceledi.

EYLÜL AYI GEZİLERLE DOLU GEÇECEK

Gezi kapsamında önümüzdeki günlerde Aşiyan Müzesi ve Japon Bahçesi, Bulgur Palas ve Casa Botter, Su Medeniyetleri Müzesi ziyaret edilecek. Gezilere kayıtlar Maltepe Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından ve belediye web sitesinden paylaşılacak link üzerinden alınacak.