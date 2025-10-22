İstanbul'da Maltepe Belediyesi’nin bu yıl yedincisini düzenlediği “Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali” tüm hızıyla devam ediyor. Festivale yurt içinden ve yurt dışından katılarak Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde sahne alan tiyatro gruplarının oyunları, Maltepeli tiyatroseverlerden büyük ilgi görüyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesindeki uluslararası festivalde Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Eyvah! Nadir” isimli oyunuyla sahne aldı. Ahmet Önel’in yazdığı, Ozan Erdönmez’in yönettiği oyunda geleneksel Türk tiyatrosunun önemli unsurlarından biri olan meddahlık geleneği çağdaş bir üslupla ele alındı. Oyunda Nadir Efendi isimli karakterin iyi bir insan olarak kalma mücadelesinin trajikomik öyküsüne yer verildi. Oyunda farklı karakterleri canlandıran oyuncu Mehmet Nadi İdişçi sahne performansıyla izleyicilerin alkışlarını topladı.

Maltepe Tiyatrosu ise “Yaralı Bilinç” isimli oyunuyla önceki gün izleyici karşısına çıktı. Kubilay Erdelikara’nın yazdığı Kakha Gogidze’nin yönettiği oyunda Rana Tekay, Cem Kaya, Özge Tokay, Mustafa Gürbüz ve Sude Aybütüğ rol aldı. 120 yıl evvel Eskişehir Sivrihisar’dan geçen oyunda, Ermeni bir ailenin kimlik arayışı anlatıldı.

ÜÇ FARKLI KUŞAKTAN ÜÇ KADININ ÖYKÜSÜ SAHNEYE TAŞINDI

Festivalin geçtiğimiz cuma günkü programında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları “Sen İstanbul’dan daha Güzelsin” isimi oyunuyla izleyicilerle buluştu. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı, Sibel Arıcan’ın yönettiği oyunda Çiğdem Altuğ, Özlem Boyacı ve Bilge Büyükerşen sahne aldı. Oyunda üç farklı kuşaktan üç kadının öyküsü sahneye taşındı.

FESTİVAL, 30 EKİM’E KADAR DEVAM EDECEK

30 Ekim’e kadar devam edecek festivalde 22 Ekim’de Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Sığıntılar”, 25 Ekim’de Ukrayna Kiev Tiyatro Operet “Büyük Gala” isimli operetle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları “Yaftalı Tabut”, Azerbaycan Devlet Akademik Müzikal Tiyatrosu “Kadınım” isimli oyunlarıyla sahne alacak.