Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin İstanbul'daki ikinci yerel meclisi Kartal'da kuruldu. Kartal Halk Temsilcileri Meclisi yurttaşların yoğun ilgisiyle yola çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, yerel meclislerine bir yenisi daha eklendi.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin İstanbul'daki ikinci yerel meclisi dün Kartal'da kuruldu. İlk toplantıda Kartallılar ilçenin sorunlarını sıraladı, çözüm için komisyonlar kurdu ve yürütme kurulunu belirledi.

THTM kurucu üyelerinden gazeteci Barış Terkoğlu, siyaset hakkının seçim sandığına indirgenmek istendiğini ancak THTM'nin bu dayatmayı kırdığını vurgulayarak , yerel meclislerin ilanını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu döneme benzetti.

Terkoğlu, "Bu düzende halka siyaset yapma, millet olma, öfkelenme hakkı tanınmıyor. 5 senede bir sandığa gidip oy verip akşamları TV’de sonuçların takip edildiği bir siyaset yürütme mevcut. Yeniden halk, millet olacaksak onlara siyaset yapma hakkı yeniden verilmeli. Tüm bu detaylara bakıldığında THTM’yi, kimin neye öfkeleneceğin bilinmediği yerde doğru yönlendirme için bir adres olarak görüyorum. Bu ülkede bir şeyler değişecekse halkla gerçekleşecek. Emperyalizme karşı Sivas’ta Erzurum’da olduğu gibi bugün Defne’de Kartal’da kendisiyle ilgili kararları kendisi alacak bu meclis kuruluyor. Bu cehennemden çıkış için Kartal Halk Temsilcileri Meclisi ve Türkiye Halk Temsilcisi Meclisi’ni kurtuluş olarak görüyorum." dedi.

Kartal'ın yanıbaşındaki Gebze'de dün yaşanan hayvan katliamına değinen Terkoğlu, sorunun politik olduğunu kaydederek çözümünün de politik olacağına işaret etti.

Açılış konuşmasın sonrasında Kartal Halk Temsilcileri Meclisi komisyon önerilerini aldı ve her bir komisyon için Kartallı yurttaşlara söz verildi.

İlk aşamada; Kadın, Emekli, Yerel Yönetimi İzleme, İşçi Hakları ve Kültür Sanat komisyonlarından oluşan 5 komisyonun kurulması kararlaştırıldı.