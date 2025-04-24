Ticaret Bakanlığı, İstanbul’da yaşanan deprem sonrası emlak sektöründe haksız fiyat artışlarını mercek altına aldı. Bakanlık, fırsatçılara karşı sert yaptırımlar uygulayacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar sonrası emlak sektöründe ortaya çıkan haksız fiyat artışlarına karşı harekete geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

“Vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanarak fırsatçılık yapan hiçbir tutum ve davranışa müsamaha gösterilmeyecek" denilen açıklamada, "Satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarında haksız fiyat artışı yapanlar tespit edilerek gerekli idari yaptırımlar gecikmeksizin uygulanacak.” denildi.

Deprem sonrası emlak ilan platformlarından fiyat artışlarına ilişkin verileri toplamaya başlayan Ticaret Bakanlığı, özellikle Silivri, Büyükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü gibi depremin yoğun hissedildiği bölgelerdeki satılık ve kiralık konut ilanları incelemeye alındığını duyurarak, haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında idari para cezaları ve diğer yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını kaydetti.

Bu arada işletmeler ve vatandaşlara toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etme çağrısında bulunan Bakanlık, "Bu hassas dönemde birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmeliyiz. Deprem sonrası vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açacak her türlü fırsatçılık engellenecek" denildi.

Emlak sektöründeki denetimlerin süreceğini ve fırsatçılara karşı sıfır tolerans politikası izleneceğini bildirildi.