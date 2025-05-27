İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından hizmete açılan Dijital Kütüphane, bilgiye ulaşmanın en hızlı yolunu vatandaşların hizmetine sunuyor. Binlerce kitabı okuma imkânı sağlayan kütüphane, podcastleri ve sesli kitaplarıyla da 24 saat hizmet veriyor.İSTANBUL (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı gereği ilçedeki vatandaşların“yaşam boyu öğrenme süreci”ne katkı sunmayadevam eden Beylikdüzü Belediyesi, 25 fiziki ve 2 Gezici Kütüphane’nin ardından hızla gelişen teknolojiyi yakalayarak Dijital Kütüphane’yi de kütüphanecilik hizmetleri arasında ekledi.

7’den 70’e herkesin, günün 24 saatinde dilediği yerden erişebileceği Beylikdüzü Belediyesi Dijital Kütüphanesi, 400’den fazla yayınevinin 29 binden fazla Türkçe e-kitabını hizmete sunuyor.

DİJİTAL KÜTÜPHANEDE NELER VAR?

Hukuktan sağlık bilimlerine, ekonomiden edebiyata, mimarlıktan mühendisliğe kadar uzanan 31 ana konu başlığındaoldukça geniş bir arşivi hizmete sunan dijital kütüphanede; roman klasikleri, kişisel gelişim ve çocuk kitapları da yer alıyor.

Google Play Store ve AppStore üzerinden Beylikdüzü Belediyesi Dijital Kütüphanesi uygulamasını indiren kullanıcılar, kişisel bilgileri ile kitaplara ulaşabiliyor. Uygulamada ayrıca okunan kitapların kaydı tutuluyor ve kullanıcılar yarım bıraktıkları kitaplara kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.