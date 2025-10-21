İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) ortaklığıyla Cumhuriyet Meydanı’nda gökyüzüne pembe balonlar uçurdu.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, her yıl Ekim ayında kutlanan Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla MEMEDER ortaklığı ile anlamlı bir etkinliğe imza attı. “Erken teşhis, hayat kurtarır” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar gökyüzüne pembe balonlar bırakarak farkındalık mesajı verdi.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı.

Etkinliğe MEMEDER Yönetim Kurulu Başkanı Leman Otlu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve MEMEDER Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Beyza Özçınar ile Prof. Dr. Neslihan Cabioğlu, Gelişim Üniversitesi akademisyenleri ve Sağlık Yüksekokulu öğrencileri, İstanbul Üniversitesi akademisyenleri ve Tıp Fakültesi öğrencileri, Dünya Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi, CHP Bakırköy ilçe örgütü, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte, katılımcıların hep birlikte pembe balonları gökyüzüne bırakmasıyla dayanışma dolu anlar yaşandı.

Etkinlikte konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Bugün baktığımızda dünya genelinde her 14 saniyede bir meme kanseri teşhisi konuluyor. Bu tabloyu tersine çevirmek, yine bizlerin elinde. Meme kanseri, erken teşhisle birlikte tedavi şansının en yüksek olduğu hastalıklardan biri. Her yıl binlerce kadın, erken farkındalık sayesinde yaşamına umutla devam ediyor. Bu etkinlik, o umudu paylaşmanın, dayanışmanın ve bilincin simgesi olacak. Bakırköy Özgürlük Meydanı’ndan gökyüzüne bıraktığımız balonların, yüzlerce kadının erken teşhis konusunda adım atmasına öncülük edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Bakırköy Belediyesi olarak kadınların yaşamına dokunan çalışmalara imza attıklarını belirten Ovalıoğlu, İBB ile yaptıkları işbirliği çalışmasıyla yaklaşık 500 kadına sağlık taraması yaptıklarını kaydetti.