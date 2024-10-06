İstanbul'da özel bireylerin toplumun her alanında var olabilmesi için çalışan Bakırköy Belediyesi, onları ilçede düzenlenen Kahve Festivali ile buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, özel bireylerin yanında olmaya devam ediyor. Bakırköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında engelli bireyler belediye tarafından düzenlenen etkinliklerin yanı sıra ilçe genelindeki farklı etkinliklerde de sosyalleşme imkânı buluyor.

Ataköy Marina’da gerçekleşen Kahve Festivali’ne belediye ekipleri tarafından ulaşımı sağlanan özel bireyler hem gezip hem de Bakırköy Belediyesi’nin kurmuş olduğu stantta dinlenerek aileleriyle birlikte güzel bir gün geçirdi.

Dezavantajlı gruplara olan desteklerinin hayatın her alanında süreceğini ifade eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Birlikte olduğumuz her etkinlikte en az onlar kadar mutlu oluyoruz. Onlar için yapacağımız daha çok şey var. Bu kentin dezavantajlı gruplarının yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.