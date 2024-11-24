Bakırköy Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında koşu etkinliği düzenledi. Merrell iş birliği ile Yeşiköy Marina’da düzenlenen koşunun startını veren Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, kazananlara ödüllerini takdim etti.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, geleceğin mimarı öğretmenler için ilçede ilk defa bir koşu etkinliği düzenledi. Yeşilköy Marina’da Merrel iş birliği ile düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Koşusu’nda, 7’den 70’e herkes enerji dolu bir ortamda buluştu. Etkinlik, başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenler için gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 6K koşu ile başlayarak çocuk koşusu ile devam etti. Startını Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun verdiği koşunun kazananları erkeklerde Emin Berke Murathan, kadınlarda Nazire Güleç oldu. Kazananlara ödüllerini takdim eden Başkan Ovalıoğlu, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirerek geleceğe ışık tutan öğretmenlerin gününü kutladı. Koşu programında gerçekleştirilen dans etkinliği ile de öğretmenlerin, sporcular ve vatandaşlar keyifli bir pazar günü geçirdi.

“ÇOK GÜZEL BİR YARIŞTI”

Öğretmenler günü koşusunu galip tamamlayan Nazire Güleç, Öncelikle bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Kendi antrenörümün de öğretmenler gününü kutluyorum. Çok güzel bir yarıştı. Devamı için de çalışmaya devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen herkese her şey için çok teşekkür ederiz” dedi.

“BİZİM İÇİN ŞAHANE BİR SABAHTI”

Bir öğretmen olarak koşu etkinliğine katılan Yıldız Aslan, “Çok şahane bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. İyi ki böyle bir organizasyon olmuş, bizim için çok şahane bir sabahtı. Devamını bekliyoruz” diyerek Bakırköy Belediyesi’ne teşekkür etti.