Bayburt Kültür ve Yardım Derneği eski Genel Başkanı Faruk Kılıçarslan ve Bayburtlu İş insanı Abdülkadir Bayram’da vardı.

Faruk Kılıçarslan Erhan Kazel bizim için kıymetlidir, Bahçelievlerde Bayburt Kültür ve yardım Derneğinde Şube Başkanlığımızı yapmıştır.Bayburt’un çok önemli bir figürü,Erhan Kardeşim Bahçelievler’de uzun yıllar siyaset yaptı. Maalesef hakkettiği yere gelmedi. Erhan kardeşimizi kıymetlendirmedikleri için Erhan Kardeşimde kıymetlendirenlerin yanında oldu.kendisine başarılar diliyorum dedi.

Ayrıca Gökhan Zeybek Bizim Hemşerimiz, Bayburt Vakfında ’da Birlikte görev yaptık. Gökhan Bey Erhan Kazel kardeşimizin Hemşerilerimiz arasındaki ağırlığını bildiği için bur da değerlendirdi.Bizlerde Erhan Kardeşimizin olduğu yerde varız, herhangi bir sıkıntı yok. Bahçelievler’de Meclise renk getirecektir. Sevdiğimiz bir kardeşimiz inşallah hayırlı olur dedi.

İş insanı Abdulkadir Bayram’da Erhan Kazele çıktığı bu yolda başarılar diliyoruz dedi.