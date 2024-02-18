Çatalçeşme Köyü Derneği yönetimi, Meclis üyeliğine aday olan Köylüleri için İstanbul Bahçelievler’de kahvaltı programı düzenledi.

İşadamı Hemşerimiz Erhan Kazel, CHP Bahçelievler'den Meclis üyeliğine aday oldu.

Meclis Üyesi adayı Erhan Kazel’in Meclis Üyeliğine destek için Çatalçeşme Köyü Derneğinde Kahvaltı programı düzenlendi. Programa İstanbul Bahçelievler CHP İlçe Başkanı Danış Akpolat,CHP Bahçelievler Belediye Başkan adayı Emine Gülizar Emecan , Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, köy dernek başkanları ve hemşerilerimiz katıldı.

CHP'den Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı olan Erhan Kazel'kahvaltı programına katılan ve kendisine destek olan hemşerilerimize teşekkürlerini ifade etti.

Destek toplantısına Bayburtlu, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek görüntülü telefonla katıldı.

Zeybek: Beraber çalıştığımız dönemde Parlamentonun en çalışkan Milletvekillerinden olan Emine Gülizar Emecan Kardeşim İstanbul’un en çalışkan Belediye Başkanı olacak.Benim güzel arkadaşım Erhan Kazel hayırlı bir yola çıktı. İnşallah kendisi içinde hayırlı olur dedi.

Başkanlığını Cem Kaya Ilgaz'ın yaptığı Bayburt Çatalçeşme Köyü Derneği'nde Erhan Kazel'e destek toplantısında, tüm dernek başkanları adına, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş bir konuşma yaptı.

Bizim değerlerimizi değerlendirenler bizim değerimizdir

Genel Başkanı Hicabi Durmuş, "Bu gün burada toplanmamızın sebebi, Erhan Kazel hemşerimiz CHP'den belediye meclis üyesi aday olması.

Erhan kardeşimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olması çok yakışır. İBB'de de vagon değil lokomotif olur. Kişiliğine ve çalışmasına kefiliz. Bu görevi yapacağına canı gönülden inanıyoruz. Bizi değerlendirenleri asla yolda bırakmadık. Biz Erhan Kazel kardeşimizin arkasındayız. Bahçelievler Bayburtlu hemşerimizin en yoğun olduğu ikinci ilçededir. Erhan kardeşimi Bahçelievler'deki Bayburtlu hemşerilerimizin destekleyeceğine inanıyorum dedi.

Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Bahçelievler Belediye Başkan adayı Emine Gülizar Emecan ve seçim çalışma heyeti katıldı.

CHP Bahçelievler Belediye Başkan Adayı, İnşaat Mühendisi Emine Gülizar Emecan:

Bahçelievler'e değer katmak için geliyorum

CHP Bahçelievler Belediye Başkan Adayı, İnşaat Mühendisi Emine Gülizar Emecan, "Bahçelievler ilçemizin en önemli sorunu kentsel dönüşüm; Bu konuda elimi taşın altına koyacağım.

Bu sorunu çözmek için niyet ettim. Bu sorunu çözmeye söz veriyorum. Bahçelievler'deki binalar 60, 70 yıllık binalar. Bu binalar yıkılıyor. Çok büyük bir ekonomik kriz de yaşıyoruz.

Bahçelievler halkımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Sosyal politikalar anlamında Bahçelievler belediyesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin katılımcı, şeffaf, sosyal belediyecilik anlayışıyla belediyecilik yapacağız. Belediyenin kaynaklarını, gelirlerini, sadece Bahçelievler halkı için harcayacağız. Bunun sözünü size veriyorum. Belediyemizin kapısı kadınlarımıza sonuna kadar açık olacak. Hem sosyal hem kültürel anlamında destek vereceğiz.

Kadınlarımız ve gençlerimiz ile ilgili güzel projelerimiz var. Çocuklarımıza sahip çıkacağız, beslenmelerimde, eğitimlerinde destek vereceğiz. Bahçelievler'e değer katmak için geliyorum. Daha nefes alan, yollarında yürünebilinen, trafik sirkülasyonu çalışılmış, toplu taşıma bir birine entegre edilmiş, planlanmış, yeşil alanları artırılmış, depreme karşı tahliye koridorları oluşturulmuş, depreme karşı kentsel dönüşüm projelerinin bir bir yükseldiği bir Bahçelievler hayal ediyorum, ben Bu hayalime destek vermek istiyorsanız, sizlerden destek bekliyorum.

Erhan Kazel kardeşimize biz sahip çıkarız, ama sizde bize sahip çıkacaksınız, destek vereceksiniz. Bu bacınız belediye başkanı olduğunda yine sizin aranızda olacak" dedi.