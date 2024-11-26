Türkiye'de ürettikleri ve Türkiye adını temsil eden İranlı girişimciler Arman Ghayourvahdat ve Hannaneh Azimizonuzi'nin cihazları Türkiye adına yarışmalarda yer aldı.VAN (İGFA) - WORT Türk TV'de Albert Yetkin’in sunduğu Ekonomi Köşesi programının bu haftaki konukları İranlı Girişimciler Arman Ghayourvahdat ve Hannaneh Azimizonuzi oldu. Konuklar, Van’a geliş hikayelerinden, bilimsel çalışmalarından ve ürettikleri cihazlardan bahsetti.

Konuklardan Hannaneh Azimizonuzi, 2019 yılında Türkiye'ye geldiğini belirterek, “Tahran'da yaşıyordum. 2019’da Dr. Mehdad’ın firmasıyla tanıştım ve burada çalışmaya başladım. 5 yıl boyunca bu firmada çalışarak uluslararası platformlarda ödüller kazandık. Kanada’da altın madalya, Türkiye’de Teknofest’te gümüş madalya aldık” dedi.

Arman Ghayourvahdat ise, “2019 yılında ben de Türkiye'ye geldim ve tıbbi araştırmacı olarak Dr. Mehdad Fojlaley’nin yanında çalışmaya başladım. Özellikle medikal konularda birçok araştırma gerçekleştirdim. İran’da da yarışmalara katıldım ve gümüş madalya kazandım. Türkiye’ye göndererek burada çalışma fırsatı elde ettim” ifadelerini kullandı.

DİYABET HASTALARINA YÖNELİK İNOVATİF CİHAZ

Konuklar, diyabet hastalarına yönelik geliştirdikleri cihazla ilgili bilgi verdi. Hannaneh Azimizonuzi, “2019’dan beri bu cihaz üzerinde çalışıyoruz. Plazma yollarını kullanarak diyabet yaralarını iyileştiren bu cihaz, hastaların hem evde hem de hastanede kullanabileceği bir ürün” dedi. Cihazın 2022 Teknofest’te gümüş madalya kazandığını belirten Azimizonuzi, “Cihazımız tehlikeli değil, diyabet kaynaklı yaraları tedavi ediyor. Hayvanlar üzerinde yapılan testleri başarıyla tamamladık. İnsan denemeleri için çalışmalarımız sürüyor” dedi..

Cihazın ticari aşamaya geçmesi için yatırımcılarla görüşmelerin devam ettiğini belirten Arman Ghayourvahdat, “5 milyon ila 6 milyon TL arasında teklifler aldık. Bu cihaz Türkiye’de ve dünyada bir ilk. Cihazımız hem taşınabilir hem de ekonomik. Yakın zamanda Dubai’deki uluslararası bir festivale katılarak daha fazla yatırımcıya ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

PATENT VE TÜRK MARKASI VURGUSU

Konuklar, geliştirdikleri cihazların Türk patentiyle tescillendiğini ve uluslararası arenada Türk markası olarak tanıtıldığını söyledi. Ghayourvahdat, “Fuarlarda kazandığımız ödüller Türk patentiyle alınıyor. Ticari aşamada cihazlarımız Türk markası olarak piyasaya sürülecek” dedi.

Yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirten girişimciler, kanser tedavisine yönelik bir icat geliştirdiklerini ancak henüz test aşamasında olduğu için detay veremediklerini ifade etti..

Bu arada gençlere tavsiyelerde bulunan Hannaneh Azimizonuzi, “Pes etmesinler ve hayallerinin peşinden gitsinler. Van ve Türkiye genelinde bilim insanları ve mucitler için çok güzel imkanlar var. Bizim gibi girişimciler de Türk firmalarında çalışarak kendilerini geliştirebilir” dedi. Arman Ghayourvahdat ise, “Biz bu fırsatları Türkiye’de bulduk ve başarılarımızı Türk markası altında gerçekleştirdik. Gençlerin de bu fırsatlardan yararlanmasını öneriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

İranlı girişimcilerin geliştirdiği, evde de kullanılabilen cihaz, Teknofest’te ödül kazandı ve yatırımcıların ilgisini çekti. Diyabet yaralarını iyileştiren taşınabilir cihaz, uluslararası platformlarda ödüller toplarken, ticari aşamaya geçmek için yatırımcı desteği beklenildiği ifade edildi.