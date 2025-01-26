Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüren Türk Silahvlı Kuvvetleri, operasyon bölgelerindeki faaliyetlerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1883431360678731917

Bakanlık, açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.