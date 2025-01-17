Edirne'de İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, yoğun kar yağışı sonrası oluşan yol, su ve elektrik sorunlarının çözüldüğünü duyurdu. Mart ayında şalt sahası ihalesiyle elektrik probleminin tamamen giderileceğini belirten Kaymakam Sevgili, "Kar yağışı berekettir, çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de yoğun kar yağışının ardından İpsala’da meydana gelen yol kapanmaları, su ve elektrik kesintileri hızlı müdahalelerle çözüme kavuşturuldu.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu anda ilçede tüm hizmetlerin normale döndüğünü belirtti.

Kar yağışını bir nimet olarak değerlendiren Kaymakam Sevgili, “İpsala’mız bir tarım merkezidir. Bu kar yağışının bölgemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Günün sonunda vatandaşlarımızın yüzü güldü” dedi.

ELEKTRİK SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Kaymakam Sevgili, ilçede devam eden elektrik sorunlarıyla ilgili de müjde verirken, “İlçemizin elektrik konusunda problemi var, bunu kabul ediyoruz. Ancak Mart ayında TEİAŞ, İpsala’mızda şalt sahası için ihaleye çıkacak. Bu adımla elektrik problemi tamamen çözülecektir.” dedi. İpsala halkı, kar yağışının ardından yaşanan zorlukların aşılmasını ve tarım arazilerine bereket getirmesini memnuniyetle karşıladı.