Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), inşaat sektörüne yönelik dış ticaretin nabzını tutan Dış Ticaret Endeksi’nin Mayıs 2025 verilerini kamuoyuyla paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İMSAD tarafından açıklanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi 2025 Mayıs ayı verilerine göre, inşaat malzemesi sanayi ihracatı bir önceki nisan ayına göre 428 milyon dolar artarak 2,84 milyar dolara çıktı. Mayıs 2025’te ihracat miktarı da bir önceki aya göre 831 bin ton yükselerek 4,92 milyon ton olurken ithalat ise geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 14,4 düşüş göstererek 996 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İHRACAT MİKTARI 831 BİN TON ARTTI

Raporda paylaşılan bilgilere göre, 2025 yılı mayıs ayında ihracat miktarı, bir önceki nisan ayına göre 831 bin ton artış kaydetti ve 4,92 milyon tona çıktı. İhracat miktar olarak geçen yılın mayıs ayına göre ise yüzde 9,0 oranında yükseldi. 2025 Mayıs ayında inşaat malzemesi sanayi ortalama ihracat birim fiyatı ise geçen yılın mayıs ayına göre sınırlı ölçüde düştü. Mayıs 2025’te ortalama ihracat birim fiyatı bir önceki nisan ayının da altında kaldı ve 0,58 dolar/kg oldu.

2025 Mayıs ayında inşaat malzemesi sanayi ithalatı ise 996 milyon dolar olarak kaydedildi. Böylece ithalat geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 14,4 oranında azaldı. Ayrıca, ithalatın 1,0 milyar dolar seviyesine çok yakın olduğuna raporda dikkat çekildi.

2025 yılı mayıs ayında inşaat malzemesi sanayi ithalatı miktar olarak 346 bin 644 ton seviyesinde gerçekleşti. Raporda, aylık ithalatın miktar olarak sınırlı seviyede düştüğü belirtildi. İnşaat malzemesi sanayi ortalama ithalat birim fiyatı Mayıs 2025’te, bir önceki aya göre sınırlı ölçüde düşerek 2,87 dolar/kg oldu.

YILLIK İHRACAT 29,73 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Türkiye İMSAD’ın paylaştığı verilerde, bu ayki ihracat performansına bağlı olarak, 2025 Mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış, yani son 12 aylık inşaat malzemesi ihracatının 29,73 milyar dolara çıktığı görüldü. Böylece, 2025’in ilk beş ayında yıllık ihracat değer olarak yüzde 2,0 artış gösterdi. 2025 yılının mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat miktar olarak da yüzde 2,2 arttı ve 47,37 milyon tona yükseldi. Yıllıklandırılmış ortalama ihracat birim fiyatı ise 0,63 dolar/kg olarak gerçekleşti.

Raporda, 2025 yılının ilk beş ayında ihracat pazarlarının durağan kaldığı, ticarette korumacılık endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin ihracata baskı yarattığı belirtildi. Bu durumlara rağmen ihracatta artışın sürdüğüne de vurgu yapıldı.

ALTI ALT ÜRÜN GRUBUNDA İHRACAT DEĞER OLARAK YÜKSELDİ

Rapora göre, inşaat malzemesi sanayisinde alt sektörlerin ihracatı, 2025 yılı mayıs ayında bir önceki yılın mayıs ayına göre miktar ve değer olarak çoğunlukla pozitif performanslar gösterdi. Öte yandan, ihracat pazarlarındaki durgunluk ve tarife belirsizliği inşaat malzemesi sanayisindeki alt sektörleri farklı şekillerde etkiledi. Mayıs 2025’te alt sektörlerin ihracat performanslarında bir önceki nisan ayına göre miktar ve değer olarak artış meydana geldi.

Endeks verilerinde, 2025 yılı mayıs ayında sekiz alt ürün grubunun altısında ortalama ihracat birim fiyatlarının 2024 yılı mayıs ayına göre yükseldiği görüldü. İki alt ürün grubunda ise düşüş kaydedildi.

Türkiye İMSAD raporunda alt ürün gruplarındaki yüzdelik değişimlere de yer verildi. 2025 Mayıs ayında mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azaldı. Demir çelik ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatları yüzde 5,7 düştü, metal bazlı ürünlerin fiyatları ise yüzde 4,2 yükseldi. Kimyasal bazlı ürünlerde ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 13,5 artarken, elektrik malzemesi ve teçhizatlarının ortalama ihracat birim fiyatlarında da yüzde 5,9 oranında yükseliş oldu.

2025 yılı mayıs ayında sekiz alt ürün grubunun dördünün ihracat miktarında geçen yılın mayıs ayına göre artış gerçekleşti, dört sektörde ise düşüş ortaya çıktı. Bu dönemde, demir çelik ürünlerinde ihracat miktar olarak yüzde 9,9 oranında arttı. Ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 7,9, yalıtım malzemelerinde yüzde 17,7 oranında azalma kaydedildi. Mineral, taş ve toprak ürünleri ise yüzde 11,0 oranında yükseldi.

Raporda paylaşılan verilerde, 2025 Mayıs ayında sekiz alt ürün grubunun altısında ihracatın değer olarak geçen yılın mayıs ayının üzerinde gerçekleştiği, iki alt ürün grubunun ise altında kaldığı görüldü. Bu kapsamda, demir çelik ürünlerinde yüzde 3,6, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 1,8 oranında yükselme kaydedildi. Elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında yüzde 12,6’lık artış yaşanırken, metal bazlı ürünler de yüzde 10,6 oranında yükseldi. Kimyasal bazlı ürünler yüzde 5,3 artarken, yalıtım malzemelerinde ise yüzde 13,6 oranında kayıp yaşandı.