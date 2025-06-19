Bursa İnegöl Belediyesi yüzme havuzu ile 7’den 77’ye her yaştan birey yüzme sporuna ulaşma imkanı buldu.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi yüzme havuzu, açıldığı günden bu yana yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Yüzme altyapı çalışmaları ve günlük girişlerin yanı sıra özel ve grup yüzme kursları büyük ilgi gördü. Özellikle çocukların yüzme eğitimi almasına önemli derecede katkı sunan havuz ile binlerce kişi yüzmeyi öğrendi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yüzme havuzunda her yaştan bireyin kendi yaş grubuna ait zaman diliminde kurslara katıldığını ifade ederek, “Havuzun çocuklar kadar yetişkinlerden de ilgi görmesi bizleri mutlu etti. Gençler ve orta yaşlılarla birlikte 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da yüzme öğrenmek adına kurslarımıza geldiğini görüyoruz. Bu teveccüh bizlere yeni havuz projeleri için de itici güç oldu. Bu noktada da çalışmalarımız sürüyor. Yüzme eğitimleri noktasında da 2025 yılının ilk 6 ayında kış sezonu olmasına rağmen 1108 kişi eğitimlerini tamamlayarak yüzme öğrendi. Bu rakam yaz aylarıyla çok daha ciddi seviyelere ulaşacaktır” dedi.