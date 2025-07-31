Bursa İnegöl Belediyesi’nin Ücretsiz Üniversite Tercih Danışmanlığı Noktasını ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, öğrencilere başarılar diledi.BURSA (İGFA) - Ülke genelinde 21-22 Haziran tarihlerinde yapılan YKS’na (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) İnegöl’den toplamda 16 bin dolayında öğrenci katılım sağlamıştı.

Sınavın ardından ÖSYM’nin duyurduğu takvim doğrultusunda 01 Ağustos 2025 Cuma günü öğrencilerin tercihleri başlayacak. Tercih süreci de en az sınav kadar önem arz ederken, İnegöl Belediyesi 13 Ağustos’a kadar sürecek tercih döneminde öğrenciler için Ücretsiz Üniversite Tercih Danışmanlığı Noktası oluşturdu.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hanife Selçuk Teşik Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğinde Tercih Danışmanlığı Noktası 28 Temmuz Pazartesi günü itibariyle kapılarını açmıştı. Öğrenciler tercih dönemi öncesi yayınlanan kılavuzlar üzerinden hayatlarına yön verecek seçimi yapmak için düşünmeye başladı.

BAŞKAN TABAN ZİYARET ETTİ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ve meclis üyeleriyle birlikte Üniversite Tercih Danışmanlığı Noktasını ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Taban, rehberlik hizmeti veren öğretmenlere de katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR

Tercih Danışmanlığı Noktasında verilen hizmete ilişkin değerlendirmelerde bulunan bir öğrenci, “İnegöl Belediyemize öğrencilere yönelik böyle bir desteği olduğu için teşekkür ediyorum. Tercih noktasında profesyonel bir destek almak için buradayım. Günün sonunda iyi bir üniversiteye yerleşmeni umuyorum” dedi.

SINAVA HAZIRLANIRKEN DE TERCİH YAPARKEN DE İNEGÖL BELEDİYESİ ÖĞRENCİNİN YANINDA

Bir başka öğrenci ise sınava İnegöl Belediyesi Nöbetçi Kitaphanelerinde hazırlandığını ifade ederek; “İnegöl Belediyesi Nöbetçi Kitaphanesinde üniversite sınavına hazırlanmıştım, şimdi de belediyemizin hazırladığı stantlarda tercih konusunda destek alıyorum” dedi.

SINAV KADAR STRESLİ BİR SÜREÇ

Üniversite Tercih Danışmanlığı Noktasında öğrencilere rehberlik yapan öğretmen Mehmet Sarı da “Üniversite tercih süreci sıkıntılı ve stresli bir süreç. Öğrencilerimizin çoğu sınavdan daha stresli olduklarını söylüyorlar. Bizler de bu süreçte öğrencilerimize yardımcı olmak adına İnegöl Belediyesi’nin sunduğu bu fırsattan öğrencilerimiz faydalansın diye tercihlerinde öğrencilerimize yardımcı oluyoruz” diye konuştu.