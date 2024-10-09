Küresel risk farkındalığı ve afet risk azaltma kültürünü teşfik etmek amacıyla; 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınan 44/236 sayılı karar ile 13 Ekim "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" etkinlikleri kapsamında 81 ilde İRAP (İl Afet Risk Azaltma Planı) İzleme ve Değerlendirme Kurulları tüm üyeleri ile birlikte eş zamanlı olarak video konferansla biraraya geldi.

İçişleri Bakan Yardımcımız, Mehmet Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen konferansa; İlimizi temsilen; Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile birlikte, Bayburt İrap İzleme ve Değerlendirme Komisyonu üyeleri katıldı. Bayburt Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleşen video konferansa Bayburt Belediye Başkanı Sayın Mete Memiş, Vali Yardımcısı Yunus COŞKUN, Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, AFAD İl Müdürü Uğur Minder, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim, DSİ 225. Şube Müdürü Muhammer Adanur, Karayolları 106. Şube Şefi Ali Cevher ve Bayburt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ümit Yıldırım katılım sağladılar.

Video konferans sonrasında komisyon üyeleri tarafından Bayburt İRAP hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Bayburt İRAP kapsamında bulunan “Kaleardı Mahallesi Süleymaniye Caddesi Kaya Islahı Yapım İşi” tamamlanmış olup Süleymaniye caddesinin asfalt yol ve yaya kaldırımı yapımı en kısa sürede tamamlanacağı toplantıda dile getirildi. Yine İRAP kapsamında olan “Çamlıkoz, Göloba ve Yazyurdu Köyleri Kaya Islahı yapım İşlerinin” 2024 yılında tamamlanacağı aktarıldı. Ayrıca Bayburt İRAP Taşkın/Sel Afetleri Bölümünde bulunan “Bayburt-Demirözü Yazıbaşı Köyü (Lori Deresi Yan Kolu)Yerleşim Yerleri İkmal İşi “ ve “Bayburt-Merkez Adabaşı Köyü Aydıncık Deresi Taşkın Koruma Yapılarının İnşaatı Yapım İşi” tamamlanmıştır. “Bayburt-Merkez Bayraktar Köyü Taşkın Koruma İkmal İşi”,“Bayburt-Aydıntepe Aşağı Kırzı Köyü Taşkın Koruma İkmal İşi”, “Bayburt-Merkez Oruçbeyli Köyü 2.Kısım Taşkın Koruma İkmal İşi“ ve “Bayburt-Şehir Merkezi Yerleşim Yerlerinin Pönserek Deresi 2.Kısım Taşkın Koruma İkmal İşi” çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Toplantıda ayrıca Bayburt İl Afet Risk Azaltma Planında bulunan 67 eylemin 2026 yılına kadar tamamlanması hususunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gerekli özen ve gayreti göstermeleri gerekliliği aktarıldı.