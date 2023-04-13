TEKNOFEST tarafından bu yıl 4.sü düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda Bayburt'u temsil eden Anadolu İmam Hatip Lisesi ROBOHATİP takımı, görev videosu sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adını Türkiye Finallerine yazdırmayı başardı.

Lise öğrencileri arasında yapılan İHA kategorisindeki yarışmaya başvuru yapan ve ilimizi temsil eden ROBOHATİP takımı, geliştirdikleri dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava aracıyla Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yusuf Kör, Sami Eren Polat, Atıf Kemal Topsakal, Mustafa Cemil Koloğlu, Muhammet Emir Kaban ve Şafak Aydın’dan oluşan ROBOHAHİT takımı bilişim teknolojileri öğretmeni Mustafa Çobanoğlu rehberliğinde 25-29 Nisan tarihlerinde Bursa Yunuseli Havalimanında yapılacak TEKNOFEST Türkiye Finallerinde yer alacak.

Geçtiğimiz yıl da TEKNOFEST Karadeniz’e katılan ROBOHATİP ve ROBOHATİP2 takımları Sabit Kanat İHA Ve Döner Kanat İHA dallarında Samsun’da düzenlenen Türkiye Finallerinde ilimizi temsil etmişti.